One Piece zeigt erstmals die Rocks-Piratenbande und darunter sind Ruffys schlimmste Erzfeinde

Das aktuelle Thema des One Piece-Mangas ist der Vorfall auf God Valley. Die Schlacht wurde 38 Jahre vor den Geschehnissen des Mangas ausgetragen und hatte namenhafte Kämpfer*innen mit dabei.

Eine der Piratenbanden, die aus mächtigen Verbündeten und Feinden von Ruffy besteht, war ebenfalls an der Schlacht beteiligt. Das Manga-Kapitel 1096 enthüllt nun erstmals, wie die Pirat*innen zur damaligen Zeit aussahen.

Achtung, Spoiler: Wir erklären euch, wer die Rocks-Pirat*innen sind und welche anderen Beteiligten es beim Vorfall von God Valley gab. Außerdem gehen wir auf die aktuellen Vier Kaiser ein.

One Piece: So sah die Rocks-Piratenbande damals aus

Um welche Crew geht es? Die Crew, die wir in der Einleitung meinten, ist die Rocks-Piratenbande. Sie wurde von Rocks D. Xebec gegründet, der ebenfalls das mysteriöse D. im Namen trägt. Sie galt als die stärkste Piratenbande der Ära, was unter anderem an den namenhaften Mitgliedern liegt.

Wie die Pirat*innen enthüllt werden, zeigt euch der Twitter (bzw. X-)Account Greiish:

Aus welchen Mitgliedern bestand die Rocks-Piratenbande? Kurioserweise arbeiteten damals viele Pirat*innen zusammen, die zur aktuellen Zeit verfeindet sind. In der Mannschaft sind einige Personen zu finden, die zu Ruffys schlimmsten Erzfeinden zählen.

Folgende Mitglieder könntet ihr kennen:

Charlotte Linlin (Big Mom)

Kaido

Buckingham Stussy

Edward Newgate (Whitebeard)

Shiki

Gloriosa

John

Woher kenne ich die Pirat*innen? Big Mom und Kaido zählten zu den Vier Kaisern, bis sie von Ruffy und Buggy ersetzt wurden. Im Anime wurden sie jüngst von Eustass Kid, Trafalgar Law und Ruffy besiegt.

Whitebeard ist bereits im Marineford-Arc gestorben, als er versuchte, Ace vor seiner Hinrichtung zu retten. Buckingham Stussy behauptet von sich, sie sei die Geliebte von Whitebeard gewesen.

Shiki tauchte bislang nur im Kinofilm One Piece: Strong World auf und hatte keinen größeren Auftritt im Manga. Gloriosa ist eine ehemalige Kaiserin Amazon Lilys, der Insel, auf der Boa Hancock beheimatet ist.

Kapitän John hatte ebenfalls schon einen Auftritt in One Piece, allerdings in seiner Zombie-Form. Er befindet sich in den Händen von Gecko Moria und ist nun Zombie-General auf der Thriller Bark.

Es gibt außerdem zwei Schatten, die keine Sprechblase besitzen. Möglicherweise könnte es sich dabei um die beiden Mitglieder Silberaxt und Ochoku handeln, doch dabei handelt es sich um reine Spekulation. Auch der Kapitän Rocks D. Xebec selbst wird in dem Kapitel nicht gezeigt.

Es könnte sein, dass Rocks noch eine größere Rolle im Laufe von One Piece spielen wird. Es ist auffällig, dass er bislang nicht gezeigt wurde. Dementsprechend sollten wir die Augen offen halten, was die nächsten Kapitel so enthüllen.

