One Piece bringt 2025 ein Spin-off zu Trafalgar Law nach Deutschland - es ist ein 272-Seiten-Roman

Trafalgar Law steht in diesem Roman-Ableger im Mittelpunkt der Geschehnisse. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece gehört zu den beliebtesten Anime-Serien und Manga-Reihen aller Zeiten und bekam auch deshalb im Jahr 2023 eine Live-Action-Adaption bei Netflix. Das ist jedoch noch nicht alles. Neben Merchandise-Artikeln wie Spielfiguren, Kleidung und mehreren Kollaborationen etwa mit McDonalds, Burger King und Puma, gibt es auch Romane zum weltweit beliebten Shonen-Manga.

Bei den Romanen handelt es sich um sogenannte “Light Novels” und in einem dieser One Piece-Ableger steht der berüchtigte Herz-Piraten-Anführer Trafalgar Law im Mittelpunkt. One Piece Law Novel erschien bereits 2024 in Japan und schon bald könnt ihr ihn in Deutschland ebenfalls lesen.

Als Light Novels werden japanische Romane bezeichnet, die größtenteils für junge Erwachsene oder Teenager geschrieben werden. Light Novels beinhalten auch Zeichnungen im Manga-Stil und sind durchschnittlich pro Buch 50.000 Wörter lang.

Hamburger Carlsen Verlag bringt den Hit-Roman von One Piece nach Deutschland

Das vorläufige Deckblatt der deutschen Ausgabe des Romans One Piece Law Novel. (Bild: © Eiichiro Oda, Kinu Nishimura / Shueisha, Carlsen Verlag)

Um die deutsche Ausgabe des Roman-Ablegers von One Piece über den beliebten Piraten Trafalgar Law kümmert sich der Hamburger Carlsen Verlag. Aktuell gibt es zu One Piece 27 Light Novels, wobei neun von den Geschehnissen in der Serie komplett unabhängige Geschichten erzählen. Die restlichen 18 Light Novel-Adaptionen basieren auf Ereignissen aus dem Anime oder den One Piece-Filmen.

One Piece Law Novel gehört zu den originellen Romanen der Serie, in dem es hauptsächlich um den namensgebenden Piraten Law geht. Der Roman konzentriert sich auf die Charakterentwicklung von Law und seinen Crewmitgliedern.

Worum geht es im Roman? Zu Beginn gibt es einen Kampf zwischen den Kalik- und den Herz-Piraten, dabei können Law und seine Crewmitglieder den Hinterhalt der Kalik-Piraten abwehren. Unglücklicherweise gibt es in seiner Bande Opfer und Verletzte.

Um sich vom Kampf zu erholen und die verletzten Mitglieder zu verarzten, kehren die Herz-Piraten in ihr Heimatdorf auf der Insel Welbems zurück. Während des Kampfes der zwei Piratenbanden ist zudem Laws Schwert zerbrochen, und er macht sich auf die Suche, einen passenden Ersatz zu finden.

0:41 One Piece Fan Letter ist eine Special-Episode, die das 25. Jubiläum des Animes feiert

Autoplay

Die deutsche Ausgabe von One Piece Law Novel erscheint am 29. Juli 2025 als 272 Seiten langer Light Novel und wird 10 Euro kosten. Der Autor dieses Romans ist nicht etwa Eiichiro Oda, sondern Shusei Sakagami, die schwarz-weiß-Illustrationen stammen von Kinu Nishimura. Für die deutsche Übersetzung ist Antje Bockel zuständig, die bisher auch alle anderen deutschen Übersetzungen zu One Piece übernommen hat.

Nun zu euch: Welche Light Novels oder Roman-Adaptionen lest ihr gerne und werdet ihr euch den One Piece-Roman schnappen?