One Piece: Ruffy trägt in der Netflix-Serie keine Sandalen und das hat einen guten Grund

Netflix arbeitet an einer One Piece-Verfilmung mit echten Schauspieler*innen. Dazu gibt es auch schon die ersten Bilder und auf einem davon ist zu sehen, dass Monkey D. Ruffy festes Schuhwerk trägt. Das weicht natürlich stark davon ab, dass er normalerweise immer nur in Sandalen rumläuft. Wieso gibt es diese Änderung?

One Piece: Ruffy setzt auf Sicherheit und trägt deshalb keine Sandalen bei Netflix

Wo ist das Markenzeichen? Sie sind zwar vielleicht nicht so wichtig wie der Strohhut, aber die Treter gehören dann doch zu Ruffy dazu. Im Manga und auch im Anime hat der Pirat und Held stets Sandalen an den Füßen. Von denen fehlt auf diesem Bild hier aber jede Spur:

Stattdessen Sneakers: Auf dem Bild können wir genau sehen, dass Ruffy hier eben keine Sandalen, sondern irgendwelche normalen, geschlossenen Sneakers trägt. Das ist sehr vielen Fans aufgefallen, die auch laut darüber nachgedacht haben.

Jetzt gibt's eine Erklärung: Emily Rudd (Nami) kommentiert die vielen Fragen nach Ruffys Sandalen auf Instagram und liefert eine einleuchtende Erklärung. Es liegt daran, dass alle Schauspieler*innen so viele Stunts wie möglich selbst gemacht haben.

"Alle von uns haben so viel von unserer Stunt-Arbeit selbst gemacht, wie erlaubt war (und wenn wir es nicht getan haben, war es wegen der Sicherheit, wo dann unser unglaubliches und jenseits von talentiertes Stunt-Team zum Einsatz kam). Sandalen sind unglücklicherweise nicht das sicherste Schuhwerk, um darin Stunt-Arbeit zu leisten und wir wollten nicht, dass ihr alle die überragende Arbeit verpasst, die Iñaki Godoy leisten kann und geleistet hat."

Da habt ihr es: In Sandalen irgendetwas zu machen, das über rumhängen und spazieren hinausgeht, ist in der echten Welt leider nun einmal eher schwierig. Die Sicherheit des Schauspielers geht natürlich vor und wir hoffen, dass die Stunts entsprechend cool werden.

Mehr Infos zur Netflix-Verfilmung von One Piece findet ihr hier:

Wann kommt die One Piece-Serie auf Netflix? Das steht leider noch nicht genau fest. Wir wissen zwar, dass sie auf Netflix startet, aber noch nicht wann. Womöglich geht die Verfilmung aber schon dieses Jahr, also 2023 an den Start.

Wie steht ihr zu der Entscheidung? Trauert ihr den Sandalen hinterher?