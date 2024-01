'Ich kann's nicht glauben!' - One Piece-Kostüm 'spoilert' das Ende des Animes und Fans machen sich darüber lustig

Der linke Ruffy ist bereits König der Piraten. Der rechte Ruffy wird's noch, da ist er sich ganz sicher. Bildquelle: Reddit-User yourmate155 / Eiichiro Oda, Toei Animation

Im Manga bzw. Anime One Piece hat sich Monkey D. Ruffy ein klares Ziel gesetzt: Er will König der Piraten werden, indem er das One Piece findet. Bis heute wissen wir nicht sicher, was es mit dem mysteriösen One Piece auf sich hat. Und auch ob Ruffy am Ende ganz oben in der Piraten-Rangfolge steht, steht noch aus.

Aber sind wir mal ehrlich: Dass Ruffy sein Ziel erreicht, dürfte doch quasi gesetzt sein, oder nicht? Entsprechend amüsiert reagiert die Community auf ein Ruffy-Kostüm, das so gesehen das Ende schon spoilert.

Mit diesem Ruffy-Kostüm seid ihr schon jetzt König der Piraten

One Piece ist ein weltweites Phänomen. Dazu zählt auch, dass es zu den Strohhut-Piraten Kostüme gibt. Ein Beispiel ist im lokalen Kostümgeschäft des Redditors yourmate155 erhältlich.

Das Ruffy-Outfit sieht, wie auch die User anmerken, qualitativ nicht gerade hochwertig aus. Das Set für 49,50 US-Dollar umfasst zwar sowohl Ruffys Weste, Hose, Schärpe als auch den Hut, aber vor allem der wird dem Original hier nicht gerecht. Was wohl unser geliebter Kapitän dazu sagen würde?

Dafür scheint das Outfit aber allen anderen etwas voraus zu haben. Wer das gute Stück anzieht, ist jetzt schon König der Piraten, wenn die Produktbezeichnung hält, was sie verspricht: "Piratenkönig-Kostüm für Erwachsene".

Womit wir beim Spoiler wären: Ruffy ist nach aktuellem Stand, weder im Manga noch Anime, noch nicht König der Piraten. Geht es nach dem Kostüm, wird er es aber sein und das wohl auch noch, wenn er längst erwachsen ist.

Entsprechend "beschwert" sich der Redditor yourmate155, dass sein Kostümshop damit das Ende von One Piece verraten hat – zumindest was dieses Ziel betrifft. Was das One Piece ist, bleibt weiter ein Rätsel.

Andere One Piece-Fans stiegen auf diesen ironischen Post ein und ließen ihren gespielten Frust darüber in den Kommentaren aus. Mit "Ruffy wird am Ende der König der Piraten wird? Ich kann es nicht glauben!" oder "Wow, schreib beim nächsten Mal einen Spoiler-Alarm dazu, duhh :D :D :D" scherzen sie über den Spoiler, der insgeheim keiner ist, da wir sowieso alle davon ausgehen, dass Ruffy es am Ende schafft. Zur allgemeinen Belustigung trägt es trotzdem gut bei.

Was sagt ihr zum vermeintlichen Spoiler und dem Kostüm? Glaubt ihr auch, dass Ruffy sich nicht in dieses Outfit zwängen würde, nur um sich schon als König der Piraten bezeichnen zu können?