One Piece: Offizielles Bild zeigt Ruffy als prolligen Piratenkönig und deutet das Ende an

Sieht so der König der Piraten aus?

Momentan können sich Fans des One Piece-Animes an Ruffys Gear 5 erfreuen. Das Aussehen von Ruffy in dieser Form hatte Mangaka Eiichiro Oda schon im Vorfeld auf einem Cover des Shonen Jump-Magazins angedeutet, in dem jedes neue Kapitel von One Piece veröffentlicht wird.

Auf einem Cover der 25. Ausgabe, die am 22. Mai 2023 in Japan erschienen ist, durfte Oda erneut eine Zeichnung von Ruffy als Titelbild verwenden. Möglicherweise deutet Oda hier wieder ein mögliches Szenario aus der Zukunft an, weshalb wir nun wissen könnten, wie Ruffy als Piratenkönig aussehen wird.

Ruffy als Piratenkönig: Oda veröffentlicht Zeichnung zu One Piece

Was ist auf dem Cover zu sehen? Das Bild zeigt Ruffy als Piratenkönig. Er trägt eine prächtige Krone, die mit Juwelen besetzt ist, auf seinem Strohhut. Außerdem hat er eine dicke Goldkette um den Hals und einen Schädel in der Hand, auf dem das Wort „King“ steht:

Ruffy stützt sich zudem auf einem Schwert ab, obwohl er eigentlich kein Schwertkämpfer ist. Der frisch gebackene Piratenkönig trägt eine dicke Felljacke und hockt auf einer Schatztruhe, die mit reichlich Gold gefüllt ist.

Das Bild wirkt für Ruffys Verhältnisse etwas prollig. Er hängt eigentlich nicht an materiellen Dingen, abgesehen von seinem Strohhut. Außerdem wirkt der Schädel in seiner Hand etwas fehl am Platz, da Ruffy normalerweise keine Gegner tötet.

Dafür behält Ruffy nicht nur seinen Strohhut als Markenzeichen, sondern auch sein verschmitztes Lächeln. Möglicherweise deutet Oda damit das Aussehen des Gummimenschen an, nachdem er zum Piratenkönig geworden ist.

Oda hat bereits im Kopf, wie der Manga enden wird. 2019 gab er an, dass der Manga noch fünf Jahre habe. Demnach wäre es im kommenden Jahr so weit, sich von der Strohhutbande zu verabschieden. Fans raten deshalb jetzt schon, wer das Ende möglicherweise nicht erleben wird.

Deshalb könnte es sein, dass Oda hiermit das Ende andeutet und verrät, dass Ruffy tatsächlich der Piratenkönig wird. Alternativ könnte es sich aber auch um ein Symbolbild handeln, wie sich der One Piece-Zeichner Ruffy nach der Entdeckung des gleichnamigen Schatzes vorstellt.

So oder so müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, bis wir das Finale von One Piece erleben werden. Vielleicht gibt Oda uns noch ein oder zwei Jahre mit der Strohhutbande, bevor er das letzte Kapitel des Piratenabenteuers zeichnet.

Was würdet ihr von Ruffy halten, wenn er so auf dem Thron des Piratenkönigs landen würde?