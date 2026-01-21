One Piece: Kapitel 1.171 bringt einen vermissten Hauptcharakter wieder zurück, der über 6 Monate lang abwesend war

Nach mehr als einem halben Jahr ohne Auftritt ist Ruffy in One Piece Kapitel 1.171 offiziell im Manga zurückgekehrt - und läutet damit die nächste Phase des Elbaf-Arcs ein.

Jusuf Hatic
21.01.2026 | 05:45 Uhr

Ruffy wer? Nach über sechs Monaten Abwesenheit lässt sich der One Piece-Protagonist endlich wieder im Manga blicken. (© Eiichiro Oda Toei Animation) Ruffy wer? Nach über sechs Monaten Abwesenheit lässt sich der One Piece-Protagonist endlich wieder im Manga blicken. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der One Piece-Manga hat jüngst mit Kapitel 1.171 eine längere Rückblende beendet. Welche Zeitspanne dieser Arc tatsächlich in Anspruch genommen hat, wird mit Blick auf den Strohhutkapitän Monkey D. Ruffy klar: Mit seinem Auftritt im jüngsten Kapitel sehen wir unseren Protagonisten erstmals nach satten sechs Monaten wieder.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir auf One Piece-Inhalte ein, die im Anime zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bisher nicht gezeigt wurden. Der Manga erscheint planmäßig im Wochenrhythmus auf Mangaplus Shueisha; der Anime startet indes erst in einigen Monaten in den Elban-Arc.

Video starten 0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Mehr als nur eine Ruffy-Rückkehr

Das am 18. Januar 2026 mit dem Titel "Ragnir" veröffentlichte One Piece-Kapitel 1.171 bringt offiziell die Rückblende zu Ende, die der in Ketten gelegte Loki erzählte. In dieser ging es nicht nur um die Wahrheit hinter dem Tode des Riesen-Königs Harald, auch brachte die Rückblende die tatsächlichen Geschehnisse rund um den God Valley-Vorfall ans Licht.

Begonnen hat die Rückblende mit Kapitel 1.152, das am 8. Juni 2025 veröffentlicht wurde!

In all dieser Zeit bewegten Leser*innen sich in der Vergangenheit des One Piece-Universums, in der Ruffy noch weit weg von seinen Abenteuern war. Entsprechend war der Strohhutkapitän während dieser sechs Monate in keinem einzigen Ausschnitt im Manga zu sehen.

So lange war Ruffy noch nie im Manga abwesend, wie unter anderem "TheWillOfMarco" feststellt; selbst inklusive eingelegter Pausen des Schöpfers Eiichiro Oda mussten wir noch nie über einen so ewig währenden Zeitraum auf den Protagonisten verzichten:

Die Rückkehr von Ruffy innerhalb der One Piece-Geschichte bedeutet auch, dass wir endlich die Fortsetzung der gegenwärtigen Ereignisse auf Elban erleben.

Zur Erinnerung: Die göttlichen Ritter sind in die Insel der Riesen eingedrungen; auch das geheimnisvolle Weltoberhaupt Imu mischt kräftig mit und zeigt nach der Übernahme des Körpers von Gunko, wie viel Macht tatsächlich hinter der fast schon mythischen Persona steckt.

Um das Chaos endgültig zu vervollständigen, führte die lange Rückblende von Loki auch zum eigentlichen Ziel: Sein Halbbruder Hajrudin wollte die Wahrheit um den Mord an ihrem Vater wissen. Erst dann - und Hajrudins Vertrauen vorausgesetzt - würde er Loki aus seinen Ketten befreien.

Wie wir seit Kapitel 1.171 wissen, ist dies jetzt auch geschehen, sodass wir den verstoßenen Prinzen der Riesen erstmals in Aktion sehen. Zumindest im Rahmen des Elban-Arcs dürfte Loki sich mit den Strohhutpiraten verbünden, um die Gefahr durch Imu & Co. zu verbannen. Wie gut das gelingt, erfahren wir aber erst übernächste Woche: Oda legt am 25. Januar 2026 aus gesundheitlichen Gründen eine Pause ein.

Wie fandet ihr den langen Elban-Rückblick?

