One Piece: Einer der härtesten Gegner von Ruffy wird dank des mächtigsten Kriegsschiffes aller Zeiten wohl noch mächtiger

Hätte Ruffy dann noch eine Chance?

In One Piece gibt es mehrere Piratenbanden, die eine Chance auf den gleichnamigen Schatz haben. Vor allem die vier Piratenkaiser haben die beste Ausgangslage, um den Schatz für sich zu beanspruchen. Auch Strohhutpirat Ruffy jagt dem Schatz hinterher.

Doch einer seiner größten Konkurrenten bekommt im aktuellen Manga-Kapitel einen entscheidenden Vorteil und wird dadurch noch mächtiger als je zuvor. Dadurch könnte er zu einer ernsten Bedrohung für Ruffy werden.

Achtung: Der Text enthält Spoiler zu Kapitel 1108.

One Piece: Neues Manga-Kapitel macht Ruffys Feind stärker

Um wen geht es? Die Rede ist von Blackbeard. Der Pirat ist allein mit seiner Finster-Frucht gut aufgestellt, doch dank eines Vorfalls beim Marineford-Arc ist er nun auch im Besitz der Erdbeben-Frucht. Selbst seine Crew hat mächtige Teufelsfrüchte gegessen. Er ist also ein ernstzunehmender Gegner für Ruffy.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wieso könnte er noch stärker werden? In Kapitel 1108 treffen wir Caribou wieder. Er begegnet zwei Mitgliedern aus Blackbeards Mannschaft, Van Augur und Catarina Devon. Caribou bittet die beiden, ihn zu Blackbeard zu führen, da er wichtige Informationen für ihn habe.

Caribou hat nämlich mitbekommen, dass die Antike Waffe Pluton unter Wano Kuni sein soll. Dabei handelt es sich um das mächtigste Kriegsschiff aller Zeiten.

Außerdem weiß er, dass Shirahoshi die Macht von Poseidon besitzt, einer weiteren Antiken Waffe. Die Meerjungfrau kann mit den Seekönigen kommunizieren und sie so kontrollieren.

Sollte Blackbeard tatsächlich an diese Informationen gelangen und sich auf die Suche nach den Antiken Waffen machen, könnte ihn das zum mächtigsten Piraten der Weltmeere machen.

Aktuell müssen sich die Strohhüte auf Egghead Island durchschlagen:

0:47 One Piece: Das erwartet euch in Episode 1094 des Anime

Wer weiß sonst noch davon? Bisher weiß nur Nico Robin von den beiden Antiken Waffen. Über Shirahoshis Kräfte weiß sonst nur noch ihr Vater, König Neptun, Bescheid. Trafalgar Law ist zudem eine weitere Person, der das Geheimnis rund um Pluton durch Kozuki Sukiyaki anvertraut wurde.

Caribou weiß ebenfalls um die beiden Antiken Waffen. Sollte er sein Wissen mit Blackbeard teilen, könnte das katastrophale Folgen für die Welt von One Piece haben. Blackbeard würde sich nämlich direkt auf die Suche nach den Waffen machen und sie in seinen Besitz bringen. So hätte er eher die Chance, als erster das One Piece zu finden und die Welt ins Chaos zu stürzen.

Was für einen Ausgang der Geschichte erhofft ihr euch?