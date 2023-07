One Piece-Schöpfer zeichnet Ruffys Hut in Menschenform und das Ergebnis verstört uns

Bei dem Anblick kippt uns die Kinnlade herunter.

Eiichiro Oda nimmt sich in jedem Manga von One Piece die Zeit, auf die Fragen der Fans einzugehen. Dafür nutzt er die Shitsumon o Boshu Suru, kurz SBS. Darin hat er beispielsweise schon die Frage beantwortet, dass Pokémon in der Welt von One Piece existieren.

Im SBS von Kapitel Nummer 978 ging Oda auf die verrückte Frage ein, wie der Strohhut von Monkey D. Ruffy wohl als Mensch aussehen würde. Odas Antwort darauf sieht nicht unbedingt wie ein Mensch aus, den wir als Mitglied der Strohhutpiratenbande erwarten würden.

Ruffys Hut als Mensch: So grotesk sähe der Strohhut aus

Wie sieht er aus? Oda hat als Antwort darauf einen alten Mann gezeichnet. Eine Narbe ziert seinen Kopf, der mit dem Alter zur Halbglatze mutiert ist. Am Hinterkopf kann sich der Mann noch über prächtigen Haarwuchs freuen.

Sein Gesicht sieht eher verstörend als freundlich aus: Er hat eine merkwürdige Kopfform mit zwei Ausbuchtungen an der Seite und einen riesigen Mund.

Auch wenn die Zeichnung auf den ersten Blick verstörend wirkt, beinhaltet sie doch einige Easter Eggs aus One Piece. Die Kopfform kommt vermutlich durch die ursprüngliche Hutform, da die Wangen die Hutkrempe darstellen.

Die Narbe am Kopf kam durch einen Angriff von Buggy zustande, bei dem er den Hut an der Oberseite durchbohrte.

In der Sprechblase steht übersetzt, dass der Mann niemals Ruffys Seite verlassen würde, egal was passiert. Hinter dem hässlichen Mann stecken also liebevolle Details und er würde zumindest von seiner Einstellung her in die Crew passen. Denn Ruffys Mannschaft würde ihn niemals im Stich lassen, selbst wenn sie die Crew kurzzeitig verlassen müssen.

Deshalb würde der Strohhut wahrscheinlich mit der Piratenbande klarkommen, auch wenn er wegen des hohen Alters vermutlich keine besonders große Hilfe im Kampf wäre.

Ein weiteres süßes Detail steckt im Alter des Mannes selbst. Der Strohhut wurde nämlich schon von Gol D. Roger und von Shanks getragen, bevor er an Ruffy weiter vermacht wurde. Der Hut existiert also schon seit vielen Jahren, weshalb Oda die Menschenform wohl in einem hohen Alter zeichnete.

Wie hättet ihr euch den Strohhut von Ruffy als Menschen vorgestellt?