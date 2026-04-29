In Assassin's Creed Hexe sollten wir uns laut einem Leaker in eine Katze verwandeln können – nun wurden alle magischen Elemente gestrichen

Assassin's Creed Hexe soll nun doch ohne Magie auskommen.

Nachdem die Zukunft von Assassin's Creed eine Zeit lang gar nicht so rosig aussah, hat sich das mit Shadows und der Ankündigung von Black Flag Resynced wieder etwas gedreht. Beim nächsten neuen Ableger scheint es aktuell aber chaotisch zuzugehen.

Keine Magie in Assassin's Creed Hexe

Das nächste Assassin's Creed trägt den Codenamen Hexe und soll im Europa des Spätmittelalters angesiedelt sein. Der Codename deutet eindeutig daraufhin, dass die Hexenverfolgung und möglicherweise auch magische Elemente Teil des Spiels sein könnten.

8:40 Assassin's Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist

Autoplay

Laut dem bekannten Leaker Synth Potato soll Magie von Anfang an ein wichtiger Teil des neuen Spiels gewesen sein. Dies habe sich kürzlich aber radikal geändert. So seien mittlerweile sämtliche magischen Aspekte aus dem Spiel entfernt worden.

Dies sei geschehen, seit Jean Guesdon Anfang 2026 der neue Chef von Assassin's Creed geworden ist. Zuletzt wurden knapp 50 Entwickler*innen von dem Projekt abgezogen. Zudem sind auch sowohl der Creative als auch der Game Director nicht mehr Teil der Entwicklung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bei den magischen Fähigkeiten soll es sich etwa um das Kontrollieren einer Katze gehandelt haben. Nun soll es nur noch Elemente wie etwa Rauchbomben oder Alchemie geben, die von den NPCs für Magie gehalten werden, tatsächlich aber hergestellt werden.

Der Release des Spiels soll weiterhin für den Sommer 2027 geplant sein, wobei es durchaus möglich ist, dass die Änderungen für eine Verschiebung ins Weihnachtsgeschäft desselben Jahres sorgen. Der Fokus auf die Geschichte und die Inszenierung im "Naughty Dog"-Stil sollen aber weiter Teil der DNA des Spiels sein.

Viele Fans werden hoffen, dass Ubisoft bei Hexe nicht dieselben Fehler wiederholt, die zuletzt auch Shadows daran gehindert haben, das volle Potenzial auszuschöpfen. Dort hatte man auch spät in der Entwicklung vieles verändert, wodurch sich das Japan-Abenteuer teilweise wie ein Flickenteppich anfühlt.

Freut ihr euch auf Assassin's Creed Hexe und wie steht ihr zu magischen Elementen in der Serie?