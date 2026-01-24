One Piece: Diese Zensur bei Sanji ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen - und Fans lieben sie aus einem einfachen Grund

One Piece hat zu Beginn der Anime-Ausstrahlung einige Änderungen am Quellmaterial vorgenommen. Eine davon ist so clever, dass sie nur wenigen Fans sofort auffällt.

Jusuf Hatic
24.01.2026 | 06:15 Uhr

Der Baratie-Arc führt nicht nur Sanji als One Piece-Charakter ein, sondern versteckt auch gleich eine der cleversten Änderungen zwischen Anime und Manga. (© Eiichiro Oda Toei Animation) Der Baratie-Arc führt nicht nur Sanji als One Piece-Charakter ein, sondern versteckt auch gleich eine der cleversten Änderungen zwischen Anime und Manga. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der One Piece-Anime hat insbesondere zur Anfangszeit so einige Szenen im Vergleich zur Vorlage geändert, um ein "kindgerechtes" Erlebnis zu bieten. Strohhutpirat Sanji gilt als eines der bekanntesten Beispiele - statt einer Zigarette hat der Schiffskoch einen Lutscher im Mund.

Eine andere Zensur ist vielen One Piece-Fans aber gar nicht aufgefallen: Schon zu Beginn des Baratie-Arcs versteckt sich eine Änderung, die so clever ist, dass sie fast noch besser als das Manga-Original zur Szene passt.

Video starten 1:38 One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind

Welche Waffen haben Köche zur Hand?

Konkret geht es um eine Szene aus dem One Piece-Kapitel 47, die im Anime in Folge 22 übernommen wurde. Nachdem Don Krieg schwer verwundet auf dem Restaurantschiff Baratie gelandet war, ist Sanji der Einzige, der sein Einverständnis erklärt, dem feindlich gesinnten Piraten eine Mahlzeit zu geben.

Dieses Einverständnis stößt bei der Crew der Baratie auf großen Widerstand. Infolgedessen umkreisen die Köche Sanji und richten ihre Waffen auf ihn.

Genau hier ist die Änderung zwischen Manga und Anime erfolgt: Während es in der Vorlage klassische Pistolen und Gewehre sind, haben die Baratie-Köche im Anime zahlreiches, überdimensioniertes Küchenbesteck auf Sanji gerichtet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Für viele Fans in der Reddit-Diskussion ist diese Idee die "beste Form der Zensur", die in One Piece je gezeigt wurde. Immerhin ergibt es in den Augen der Fans - Piratentum hin oder her - für Köche mehr Sinn, dass diese Küchen-bezogene Objekte statt Schusswaffen mit sich führen.

Ein kleiner Nebeneffekt: Zumindest theoretisch dürfte es mit Besteck leichter sein, Sanji "nur" zu verwunden und damit aufzuhalten; keiner der Anwesenden wollte Sanji ernsthaft zur Strecke bringen.

Zudem sah die Crew der Baratie aller Frotzeleien zum Trotz sowohl im Manga als auch im Anime nach einer eingespielten Einheit aus - es hätte schlicht keinen Sinn ergeben, wenn diese wegen einer Meinungsverschiedenheit plötzlich ihre kaltblütige Seite zeigen.

Welche One Piece-Änderung zwischen Manga und Anime gefällt euch am meisten?

