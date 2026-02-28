One Piece: Die 13 wichtigsten Mitglieder der Baroque-Firma in der Übersicht

Die zweite Staffel der Live-Action-Serie von One Piece auf Netflix steht bereits in den Startlöchern, und in wenigen Wochen geht es schon los. Damit auch Nicht-Anime-Zuschauer*innen einen schnellen Überblick über die kommenden Bösewichte der nächsten Arcs bekommen – und Anime-Fans noch einmal daran erinnert werden, was aus ihnen geworden ist – haben wir euch die wichtigsten Informationen zu den relevantesten Mitgliedern der Organisation zusammengefasst.
Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum Leben der Mitglieder nach den Ereignissen der dazugehörigen Arcs. Spoiler zu den einzelnen Arcs gibt es nicht.
Hier kommt ihr direkt zum den einzelnen Charakteren:
- Mr. 0
- Mr. 1
- Mr. 2
- Mr. 3
- Mr. 4
- Mr. 5
- Mr. 8
- Miss Doublefinger
- Miss Merry Christmas
- Miss Valentine
- Miss Goldenweek
- Bonus: Das tierische Duo Mr. 13 und Miss Friday
- Miss All Sunday (mit Spoiler!)
- Miss Wednesday (mit Spoiler!)
Die 13 wichtigsten Mitglieder der Baroque-Firma im Überblick
Mr. 0
- Echter Name: Sir Crocodile
- Rolle in der Baroque-Firma: Leiter
- Teufelsfrucht: Sand-Frucht
- Erster Auftritt im Manga / Anime: Kapitel 126 / Episode 76
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt
Sir Crocodile, auch bekannt als "Wüstenkönig", ist der ehemalige Leiter des mysteriösen Verbrecher-Verbandes der Baroque-Firma und trug den Codenamen Mr. 0. Er war der Hauptantagonist der Strohhüte im Alabasta-Arc.
Crocodile war ebenfalls ein Mitglied der “Sieben Samurai der Meere”, bevor er nun mit Dracule Mihawk (Falkenauge) zu einem der Co-Leiter der Cross Gilde wurde, die nach außen hin von Buddy dem Clown angeführt wird.
Mr. 1
- Echter Name: Daz Bones
- Rolle in der Baroque-Firma: (Ranghöchster) Officer Agent
- Teufelsfrucht: Klingen-Frucht
- Erster Auftritt im Manga / Anime: Kapitel 160 / Episode 103
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt
Daz Bones war ein Kopfgeldjäger und der ranghöchste männliche Officer Agent innerhalb der Baroque-Firma, bei er den Codenamen Mr. 1 trug. Wie alle Agent*innen hatte auch er eine Partnerin. In seinem Fall war Miss Doublefinger, die rang-zweithöchste Officer Agentin innerhalb der Firma.
Genau wie Crocodile und die anderen Mitglieder der Baroque-Firma gehörte er zu den Bösewichten im Alabasta-Arc. Aktuell ist er Mitglied der Cross Gilde von Crocodile und Mihawk.
Mr. 2
- Echter Name: Bon Clay
- Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agent*in
- Teufelsfrucht: Klon-Frucht
- Erster Auftritt im Manga / Anime: Kapitel 160 / Episode 103
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt
Bon Clays eigentlicher Name ist Bentham of the Wild und er trug den Codenamen Mr. 2 innerhalb der Baroque-Firma. Obwohl Bon Clay zum größten Teil des Alabasta-Arcs ebenfalls zu den Bösen gehörte, freundete er/sie sich am Ende mit Ruffy an und opferte sich sogar in Alabasta für den Strohhut.
Bon Clay ist das einzige Mitglied, das keinen Partner des anderen Geschlechts hat, da Bon Clay selbst beide Rollen einnimmt. Aktuell ist Bon Clay die Königin von Newkama Land, einer versteckten Ebene vom Hochsicherheitsgefängnis Impel Down.
Mr. 3
- Echter Name: Galdino
- Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agent
- Teufelsfrucht: Wachs-Frucht
- Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 117 / Episode 70
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt
Mr. 3s echter Name ist Galdino und er ist unter anderem auch als “Kredithai” Galdino bekannt. Als Mr. 3 agierte er auf Little Garden als Hauptantagonist des Arcs und sogar auf Alabasta machte er den Strohhüten das Leben schwer. Seine Partnerin in der Baroque-Firma war Miss Goldenweek.
Galdino hat sich nach den Ereignissen der Little Garden-, Alabasta- und Schlacht am Marineford-Arcs den Buggy-Piraten angeschlossen und ist nun aktuell ein Mitglied der großen Cross Gilde von Crocodile, Buggy und Mihawk.
Über die Besetzung der einzelnen Figuren in der Live-Action-Serie von One Piece auf Netflix erfahrt ihr alles hier auf Seite 4:
Mr. 4
- Echter Name: Babe
- Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agent
- Teufelsfrucht: Keine
- Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 160 / Episode 103
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt
Mr. 4s wahre Identität ist “Baseball-Crack” Babe, der erstmals im Alabasta-Arc mit seinem Hund Lasso auftaucht. Er und seine Partnerin Miss Merry Christmas waren die Hauptfeinde von Tony Tony Copper und Lysop während der Ereignisse auf Alabasta.
Nach den Geschehnissen auf Alabasta wurde Babe zu einem Pizzalieferanten und arbeitet aktuell im “New Spiders Café”.
Mr. 5
- Echter Name: Gem of the Border
- Rolle in der Baroque-Firma: (Rangniedrigster) Officer Agent
- Teufelsfrucht: Bomben-Frucht
- Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 110 / Episode 65
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt
Gem of the Border, auch bekannt als Gem und Mr. 5, gehörte mit seiner Partnerin Miss Valentine zu den Officer Agents mit dem niedrigsten Rang innerhalb der Baroque-Firma. Er und Miss Valentine fungierten als die Hauptantagonist*innen des Whisky Peaks-Arcs und teilweise ebenfalls im Little Garden-Arc.
Nach dem Zusammenstoß mit den Strohhüten und den Ereignissen auf Whisky Peaks und Little Garden hat er dem Verbrecherleben abgeschworen und arbeitet als Feuerwehrmann für das “New Spiders Café”.
Mr. 8
- Echter Name: Igaram
- Rolle in der Baroque-Firma: Frontier Agent
- Teufelsfrucht: Keine
- Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 106 / Episode 64
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt
Mr. 8, bei dem später enthüllt wird, dass er Igaram und ein Mitglied der königlichen Garde ist, ist eigentlich ein Doppelagent und hat sich nur in die Ränge der Baroque-Firma mit Miss Wednesday eingeschlichen, um deren Machenschaften auf die Spur zu kommen.
Als Frontier Agent der Baroque-Firma wurde ihm Miss Monday als Partnerin zugeteilt. Während der Ereignisse der Whisky Peaks- und Alabasta-Arcs ist er ein wertvoller Verbündeter der Strohhüte.
Nach den Geschehnissen der beiden Arcs ist er in seiner Heimat Alabasta geblieben und steht weiterhin der Prinzessin des Landes mit Rat und Tat, Vivi, zur Seite.
Miss Doublefinger
- Echter Name: Zala
- Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agentin
- Teufelsfrucht: Stachel-Frucht
- Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 155 / Episode 103
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt
Miss Doublefingers wahre Identität ist “Giftspinne” Zala und sie war die zweitstärkste weibliche Officer Agentin innerhalb der Baroque-Firma. Sie hatte außerdem den Alias “Paula” angenommen und war die Besitzerin des Spiders Cafés in Alabasta, das von den Mitgliedern der Baroque-Firma als Außenposten genutzt wurde.
Als eine der Hauptantagonist*innen im Alabasta-Arc machte sie den Strohhüten – besonders Nami – das Leben schwer. Nach den Ereignissen auf Alabasta gründete sie jedoch das “New Spiders Café”, wo nun auch viele ehemalige Mitglieder der Firma untergekommen sind und arbeiten.
Miss Merry Christmas
- Echter Name: Drophy
- Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agentin
- Teufelsfrucht: Maulwurf-Frucht
- Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 160 / Episode 103
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt
Bei Miss Merry Christmas handelt es sich um Dropy, auch bekannt als “Stadtzerstörerin” Drophy. Sie war genau wie alle anderen Mitglieder der Baroque-Firma eine Antagonistin während des Alabasta-Arcs, die gegen die Strohhüte gekämpft hat.
Sie war die Partnerin von Mr. 4 (Babe) und hat sich, wie alle anderen Mitglieder der Baroque-Firma, nach den Ereignissen auf Alabasta im “New Spiders Café” niedergelassen. Dort arbeitet sie als “Prinzessin” an der Seite der anderen.
Miss Valentine
- Echter Name: Mikita
- Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agentin
- Teufelsfrucht: Kilogramm-Frucht
- Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 110 / Episode 165
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt
Miss Valentine arbeitete and der Seite von Mr. 5 (Gem) arbeitete als Mikita. Genau wie Gem war sie eine der Hauptantagonist*innen des Whisky Peak- und Little Garden-Arcs.
Nach der Auseinandersetzung mit den Strohhüten und den Ereignissen auf Whisky Peak und Little Garden schloss sie sich ebenfalls ihren ehemaligen Kolleg*innen im “New Spiders Café” an und arbeitet dort als sogenannte “Scholadenlady”.
Miss Goldenweek
- Echter Name: Marianne
- Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agentin
- Teufelsfrucht: Keine
- Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 117 / Episode 70
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt
Bei Miss Goldenweek handelt es sich um ein junges Mädchen mit Namen “Fahnenträger der Freiheit” Marianne und auch sie war bsonders gefährlich für die Strohhüte innerhalb des Little Garden-Arcs.
Genau wie viele ihrer ehemaligen Kolleg*innen arbeitet sie nun nach den Ereignissen auf Little Garden im “New Spiders Café” als Malerin.
Bonus: Das tierische Duo Mr. 13 und Miss Friday
- Echter Name: Keine
- Rolle in der Baroque-Firma: Unluckies, Nachrichtendienst und Killer
- Teufelsfrucht: Keine
- Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 102 / Episode 63
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt
Miss Friday (Geier) und Mr. 13 (Otter) haben keine echten Namen und gehören zur Unlucky-Bande innerhalb der Baroque-Firma. Das tierische Duo hatte die Aufgabe, Agenten oder Agentinnen aus dem Weg zu räumen, die bei ihrer Mission versagt hatten.
Daneben dienten die beiden als Nachrichtendienst für Mr. 0 und wurden als Typ D-Kreaturen klassifiziert, auch bekannt als “Small Savage”.
Für die beiden Baroque-Agentinnen Miss Wednesday und Miss All Sunday haben wir gesonderte Extra-Abschnitte angelegt, die ihr auf den nächsten Seiten findet.
