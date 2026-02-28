One Piece: Die 13 wichtigsten Mitglieder der Baroque-Firma in der Übersicht

Die Baroque-Firma gehört zu den Gegnern der Strohhüte. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die zweite Staffel der Live-Action-Serie von One Piece auf Netflix steht bereits in den Startlöchern, und in wenigen Wochen geht es schon los. Damit auch Nicht-Anime-Zuschauer*innen einen schnellen Überblick über die kommenden Bösewichte der nächsten Arcs bekommen – und Anime-Fans noch einmal daran erinnert werden, was aus ihnen geworden ist – haben wir euch die wichtigsten Informationen zu den relevantesten Mitgliedern der Organisation zusammengefasst.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum Leben der Mitglieder nach den Ereignissen der dazugehörigen Arcs. Spoiler zu den einzelnen Arcs gibt es nicht.

Hier kommt ihr direkt zum den einzelnen Charakteren:

Die 13 wichtigsten Mitglieder der Baroque-Firma im Überblick

Mr. 0

Crocodile steht an der Spitze der Baroque-Firma und leitet das Verbrechersyndikat. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Sir Crocodile

Sir Crocodile Rolle in der Baroque-Firma: Leiter

Leiter Teufelsfrucht: Sand-Frucht

Sand-Frucht Erster Auftritt im Manga / Anime: Kapitel 126 / Episode 76

Kapitel 126 / Episode 76 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt

Sir Crocodile, auch bekannt als "Wüstenkönig", ist der ehemalige Leiter des mysteriösen Verbrecher-Verbandes der Baroque-Firma und trug den Codenamen Mr. 0. Er war der Hauptantagonist der Strohhüte im Alabasta-Arc.

Crocodile war ebenfalls ein Mitglied der “Sieben Samurai der Meere”, bevor er nun mit Dracule Mihawk (Falkenauge) zu einem der Co-Leiter der Cross Gilde wurde, die nach außen hin von Buddy dem Clown angeführt wird.

Mr. 1

Mr. 1 ist der stärkster unter den Agent*innen der Baorque-Firma. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Daz Bones

Daz Bones Rolle in der Baroque-Firma: ( Ranghöchster) Officer Agent

Ranghöchster) Officer Agent Teufelsfrucht: Klingen-Frucht

Klingen-Frucht Erster Auftritt im Manga / Anime: Kapitel 160 / Episode 103

Kapitel 160 / Episode 103 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt

Daz Bones war ein Kopfgeldjäger und der ranghöchste männliche Officer Agent innerhalb der Baroque-Firma, bei er den Codenamen Mr. 1 trug. Wie alle Agent*innen hatte auch er eine Partnerin. In seinem Fall war Miss Doublefinger, die rang-zweithöchste Officer Agentin innerhalb der Firma.

Genau wie Crocodile und die anderen Mitglieder der Baroque-Firma gehörte er zu den Bösewichten im Alabasta-Arc. Aktuell ist er Mitglied der Cross Gilde von Crocodile und Mihawk.

Mr. 2

Bon Clay entpuppt sich als wertvoller Freund der Strohhüte. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Bon Clay

Bon Clay Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agent*in

Officer Agent*in Teufelsfrucht: Klon-Frucht

Klon-Frucht Erster Auftritt im Manga / Anime: Kapitel 160 / Episode 103

Kapitel 160 / Episode 103 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt

Bon Clays eigentlicher Name ist Bentham of the Wild und er trug den Codenamen Mr. 2 innerhalb der Baroque-Firma. Obwohl Bon Clay zum größten Teil des Alabasta-Arcs ebenfalls zu den Bösen gehörte, freundete er/sie sich am Ende mit Ruffy an und opferte sich sogar in Alabasta für den Strohhut.

Bon Clay ist das einzige Mitglied, das keinen Partner des anderen Geschlechts hat, da Bon Clay selbst beide Rollen einnimmt. Aktuell ist Bon Clay die Königin von Newkama Land, einer versteckten Ebene vom Hochsicherheitsgefängnis Impel Down.

Mr. 3

Mit Mr. 3s Wachs-Teufelskräften ist nicht zu spaßen. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Galdino

Galdino Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agent

Officer Agent Teufelsfrucht: Wachs-Frucht

Wachs-Frucht Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 117 / Episode 70

Kapitel 117 / Episode 70 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt

Mr. 3s echter Name ist Galdino und er ist unter anderem auch als “Kredithai” Galdino bekannt. Als Mr. 3 agierte er auf Little Garden als Hauptantagonist des Arcs und sogar auf Alabasta machte er den Strohhüten das Leben schwer. Seine Partnerin in der Baroque-Firma war Miss Goldenweek.

Galdino hat sich nach den Ereignissen der Little Garden-, Alabasta- und Schlacht am Marineford-Arcs den Buggy-Piraten angeschlossen und ist nun aktuell ein Mitglied der großen Cross Gilde von Crocodile, Buggy und Mihawk.

Mr. 4

Drophy (Links) und Babe (rechts) arbeiten zusammen als Miss Merry Christmas und Mr. 4 bei der Baroque-Firma. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Babe

Babe Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agent

Officer Agent Teufelsfrucht: Keine

Keine Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 160 / Episode 103

Kapitel 160 / Episode 103 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt

Mr. 4s wahre Identität ist “Baseball-Crack” Babe, der erstmals im Alabasta-Arc mit seinem Hund Lasso auftaucht. Er und seine Partnerin Miss Merry Christmas waren die Hauptfeinde von Tony Tony Copper und Lysop während der Ereignisse auf Alabasta.

Nach den Geschehnissen auf Alabasta wurde Babe zu einem Pizzalieferanten und arbeitet aktuell im “New Spiders Café”.

Mr. 5

Obwohl Mr. 5 mit Miss Valentine zu den rangniedrigsten Agenten der Firma gehört, ist er nicht gerade schwach. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Gem of the Border

Gem of the Border Rolle in der Baroque-Firma: (Rangniedrigster) Officer Agent

(Rangniedrigster) Officer Agent Teufelsfrucht: Bomben-Frucht

Bomben-Frucht Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 110 / Episode 65

Kapitel 110 / Episode 65 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt

Gem of the Border, auch bekannt als Gem und Mr. 5, gehörte mit seiner Partnerin Miss Valentine zu den Officer Agents mit dem niedrigsten Rang innerhalb der Baroque-Firma. Er und Miss Valentine fungierten als die Hauptantagonist*innen des Whisky Peaks-Arcs und teilweise ebenfalls im Little Garden-Arc.

Nach dem Zusammenstoß mit den Strohhüten und den Ereignissen auf Whisky Peaks und Little Garden hat er dem Verbrecherleben abgeschworen und arbeitet als Feuerwehrmann für das “New Spiders Café”.

Mr. 8

Aufgrund seiner Loyalität zu Miss Wednesday ist er der Baroque-Firma als Mr. 8 beigetreten. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Igaram

Igaram Rolle in der Baroque-Firma: Frontier Agent

Frontier Agent Teufelsfrucht: Keine

Keine Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 106 / Episode 64

Kapitel 106 / Episode 64 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt

Mr. 8, bei dem später enthüllt wird, dass er Igaram und ein Mitglied der königlichen Garde ist, ist eigentlich ein Doppelagent und hat sich nur in die Ränge der Baroque-Firma mit Miss Wednesday eingeschlichen, um deren Machenschaften auf die Spur zu kommen.

Als Frontier Agent der Baroque-Firma wurde ihm Miss Monday als Partnerin zugeteilt. Während der Ereignisse der Whisky Peaks- und Alabasta-Arcs ist er ein wertvoller Verbündeter der Strohhüte.

Nach den Geschehnissen der beiden Arcs ist er in seiner Heimat Alabasta geblieben und steht weiterhin der Prinzessin des Landes mit Rat und Tat, Vivi, zur Seite.

Miss Doublefinger

Miss Doublefinger ist die Besitzerin des Spiders Cafes. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Zala

Zala Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agentin

Officer Agentin Teufelsfrucht: Stachel-Frucht

Stachel-Frucht Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 155 / Episode 103

Kapitel 155 / Episode 103 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt

Miss Doublefingers wahre Identität ist “Giftspinne” Zala und sie war die zweitstärkste weibliche Officer Agentin innerhalb der Baroque-Firma. Sie hatte außerdem den Alias “Paula” angenommen und war die Besitzerin des Spiders Cafés in Alabasta, das von den Mitgliedern der Baroque-Firma als Außenposten genutzt wurde.

Als eine der Hauptantagonist*innen im Alabasta-Arc machte sie den Strohhüten – besonders Nami – das Leben schwer. Nach den Ereignissen auf Alabasta gründete sie jedoch das “New Spiders Café”, wo nun auch viele ehemalige Mitglieder der Firma untergekommen sind und arbeiten.

Miss Merry Christmas

Miss Merry Christmas kann sich durch ihre Teufelsfrucht in einen Maulwurf verwandeln. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Drophy

Drophy Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agentin

Officer Agentin Teufelsfrucht: Maulwurf-Frucht

Maulwurf-Frucht Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 160 / Episode 103

Kapitel 160 / Episode 103 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt

Bei Miss Merry Christmas handelt es sich um Dropy, auch bekannt als “Stadtzerstörerin” Drophy. Sie war genau wie alle anderen Mitglieder der Baroque-Firma eine Antagonistin während des Alabasta-Arcs, die gegen die Strohhüte gekämpft hat.

Sie war die Partnerin von Mr. 4 (Babe) und hat sich, wie alle anderen Mitglieder der Baroque-Firma, nach den Ereignissen auf Alabasta im “New Spiders Café” niedergelassen. Dort arbeitet sie als “Prinzessin” an der Seite der anderen.

Miss Valentine

Miss Valentine zeigt sich arrogant und übermütigt gegenüber ihren Feinden. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Mikita

Mikita Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agentin

Officer Agentin Teufelsfrucht: Kilogramm-Frucht

Kilogramm-Frucht Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 110 / Episode 165

Kapitel 110 / Episode 165 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt

Miss Valentine arbeitete and der Seite von Mr. 5 (Gem) arbeitete als Mikita. Genau wie Gem war sie eine der Hauptantagonist*innen des Whisky Peak- und Little Garden-Arcs.

Nach der Auseinandersetzung mit den Strohhüten und den Ereignissen auf Whisky Peak und Little Garden schloss sie sich ebenfalls ihren ehemaligen Kolleg*innen im “New Spiders Café” an und arbeitet dort als sogenannte “Scholadenlady”.

Miss Goldenweek

Miss Goldenweek ist womöglich das jüngste Mitglied der Baroque-Firma. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Marianne

Marianne Rolle in der Baroque-Firma: Officer Agentin

Officer Agentin Teufelsfrucht: Keine

Keine Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 117 / Episode 70

Kapitel 117 / Episode 70 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt

Bei Miss Goldenweek handelt es sich um ein junges Mädchen mit Namen “Fahnenträger der Freiheit” Marianne und auch sie war bsonders gefährlich für die Strohhüte innerhalb des Little Garden-Arcs.

Genau wie viele ihrer ehemaligen Kolleg*innen arbeitet sie nun nach den Ereignissen auf Little Garden im “New Spiders Café” als Malerin.

Bonus: Das tierische Duo Mr. 13 und Miss Friday

Das tierische Duo ist für die Beseitigung von Agent*innen verantwortlich, die ihren Job nicht richtig gemacht haben. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Keine

Keine Rolle in der Baroque-Firma: Unluckies, Nachrichtendienst und Killer

Unluckies, Nachrichtendienst und Killer Teufelsfrucht: Keine

Keine Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 102 / Episode 63

Kapitel 102 / Episode 63 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2, Episode noch unbekannt

Miss Friday (Geier) und Mr. 13 (Otter) haben keine echten Namen und gehören zur Unlucky-Bande innerhalb der Baroque-Firma. Das tierische Duo hatte die Aufgabe, Agenten oder Agentinnen aus dem Weg zu räumen, die bei ihrer Mission versagt hatten.

Daneben dienten die beiden als Nachrichtendienst für Mr. 0 und wurden als Typ D-Kreaturen klassifiziert, auch bekannt als “Small Savage”.

Für die beiden Baroque-Agentinnen Miss Wednesday und Miss All Sunday haben wir gesonderte Extra-Abschnitte angelegt, die ihr auf den nächsten Seiten findet.