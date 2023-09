One Piece: Shanks ist auch ohne Teufelskräfte einer der stärksten Piraten überhaupt - und das ist der Grund

Welche Kräfte besitzt Shanks? Dieser Artikel verrät alles, was der Manga bislang verraten hat.

Shanks wird nicht nur von der Weltregierung, sondern auch von anderen Piraten gefürchtet. Er ist einer der stärksten Personen in One Piece, obwohl er sogar ein Handicap hat. Was für ein Geheimnis steckt also hinter der Stärke des Kapitäns der Shanks-Piratenbande? Wir fassen euch zusammen, welche Kräfte er im Manga gezeigt hat.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel enthält Spoiler bis Kapitel 1079 des Mangas. Solltet ihr noch nicht so weit gelesen haben, kommt zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

Die Kräfte von Shanks, dem rothaarigen Piraten

Was kann Shanks im Kampf? Obwohl Shanks nur noch einen Arm besitzt, ist er ein ausgezeichneter Kämpfer. Schon in den frühen Anfängen von One Piece wurde deutlich, dass Shanks etwas auf dem Kasten hat.

Als Ruffy von einem Seekönig angegriffen wird, vertreibt Shanks das Monster mit nur einem Blick. Dahinter steckt eine Haki-Technik, die Shanks hier verwendet hat. Shanks besitzt ein ausgeprägtes Könighaki, das die seltenste aller Haki-Techniken ist. Auch die anderen Haki-Techniken beherrscht er meisterhaft.

Dabei reicht das Erzeugen einer Aura aus, um schwächere Personen einzuschüchtern oder sogar auszuknocken. In Kapitel 1056 konnte er einen Marineadmiral schon aus großer Entfernung so in Angst versetzen, dass dieser floh.

Shanks verliert seinen Arm, um Ruffy zu retten.

Laut einem speziellen Volume zum One Piece Film Red (Volume 4.000.000.000) kann Shanks sogar das Einsetzen von Haki-Techniken der Gegner verhindern. In seiner Gegenwart können Haki-Nutzer beispielsweise nicht mehr in die Zukunft sehen. Bislang hat er die Technik noch nicht eingesetzt, doch sie könnte in kommenden Kämpfen nützlich werden.

Er selbst beherrscht ebenfalls die Fähigkeit, zehn Sekunden in die Zukunft zu schauen, was ihm immense Vorteile im Kampf verschafft.

Hinzu kommt, dass Shanks ein ausgezeichneter Schwertkämpfer ist. Er hat beispielsweise Eustass Kidd und seinen Kameraden Killer mit nur einem Schwertschlag besiegt, obwohl Eustass Kidd zuvor sogar noch in Zusammenarbeit mit Trafalgar Law Big Mom besiegen konnte.

Shanks hatte ebenfalls einen Aufritt in One Piece Film Red und dort etwas von seinen Kräften gezeigt:

1:04 One Piece Red - Der deutsche Trailer zum Kinofilm - Der deutsche Trailer zum Kinofilm

Shanks ist bislang kein Teufelsfruchtnutzer

Hat Shanks eine Teufelsfrucht gegessen? Bislang hat der Manga nicht enthüllt, ob Shanks eine Teufelsfrucht gegessen hat. Zum Beginn des Mangas hatte Shanks zumindest noch keine Teufelsfrucht gegessen, denn er rettete Ruffy vor dem Seekönig, indem er sich für ihn in die Fluten stürzte.

Hätte Shanks eine Teufelsfrucht gegessen, wäre das gar nicht möglich gewesen. Denn all diejenigen, die von solch einer Frucht gegessen haben, verlieren die Fähigkeit, im Meerwasser zu schwimmen.

Deshalb beruhen Shanks Kräfte nur darauf, dass er ein Meister der Haki-Techniken und ein ausgezeichneter Schwertkämpfer ist.

Mehr zum Thema One Piece: Liste aller Teufelsfrüchte und ihre Wirkung von Jasmin Beverungen

Wie wird Shanks von anderen gesehen? Shanks genießt sowohl in der Welt der Pirat*innen als auch bei der Weltregierung einen hohen Status. Er konnte beispielsweise in Kapitel 907 ungehindert in das Schloss Pangea in Mary Joa spazieren, um die Fünf Weisen zu besuchen.

Deshalb genießt Shanks den Status als einer der Vier Piratenkaiser. Nur Monkey D. Ruffy, Buggy und Blackbeard besitzen den gleichen Status.

Wie schätzt ihr Shanks ein? Könnte er der zukünftige König der Piraten werden?