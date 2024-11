One Piece: Wer ist der Sonnengott aus den Geschichten von Elban? Fan-Theorie schlüsselt Unterschiede zwischen der Figur der Legenden und der realen Gottheit auf

Die Riesen sind nicht das einzige Volk in One Piece, das Legenden über den Sonnengott verbreitet.

Während der Anime von One Piece während des Egghead Arcs aktuell für mehrere Monate pausiert wurde, befindet sich der Manga bereits mitten im Geschehen des Elban Arcs. Ruffys Teufelsfrucht scheint dabei fest verbunden mit der Insel und der Geschichte der Riesen zu sein. Doch wie genau? Wir gehen einigen Hinweisen nach.

Im Manga-Kapitel 1131 stellt sich der Riese Loki als „der “Sonnengott“ aus den Sagen dieses Landes“ vor. Doch wie kann das sein, wenn uns bis jetzt eigentlich Ruffy als Sonnengott vorgehalten wurde?

X-User @writingpanini stellt die Theorie auf, dass der Begriff „Sonnengott“ in Elban nicht zwingend der Gottheit selbst zugeordnet wird, sondern eher einer mächtigen Position. Das passt zur symbolischen Bedeutung der Sonne, die unter anderem für Kraft steht.

Weiter ist der Sonnengott dafür zuständig, ein großes Desaster auf Elban beruhigt zu haben, weswegen er von den Riesen bewundert wird. Ebenfalls etwas, das eine mächtige Person zustande bringen kann.

Der User @writingpanini stellt hier sogar die Theorie auf, dass womöglich der König der Riesen als Sonnengott bezeichnet wird. Diese Aussage wird von den Worten des Riesen Hajrudin untermauert, der im Dressrosa Arc im Turnier um die Teufelsfrucht von Ace kämpft, um sich danach die Position als König der Riesen zu sichern.

The "Sun God" may even be the title of the King of Elbaph



Hajrudin claimed he would be the King of the Giants after eating Ace's Fruit, did he think it would make him the "Sun God"? pic.twitter.com/g3VqWDfntp