One Piece: Diese zwei Charaktere könnten am Ende der Egghead-Arc ein fester Bestandteil der Strohhüte werden

Die Strohhüte könnten zwei neue Besatzungsmitglieder in One Piece bekommen. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha)

One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda setzt mit der Egghead-Arc von One Piece nochmal einen drauf. Nicht nur haben die Strohhüte einen neuen Sci-Fi-Look verpasst bekommen, sondern auch die Geschichte um das große One Piece hat so einige neue Wendungen und Charaktere bekommen.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen sieht es sogar so aus, als könnten die Strohhüte bald zwei neue Besatzungsmitglieder begrüßen.

Spoilerwarnung! Die folgenden Abschnitte enthalten Spoiler zur aktuellen Egghead-Arc im One Piece-Manga.

Bonney als mögliches neues Mitglied der Strohhut-Piraten

Bonney ist bereits eine Verbündete der Strohhüte. Sie könnte also ein festes Mitglied von Ruffy und Co. werden. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha)

Im Egghead-Arc geht es zur Zeit drunter und drüber. In der Arc treffen die Riesen von Elbaf und Emeth auf die Fünf Weisen. Nico Robin erfährt mehr über die Zerstörung Oharas und die Verbindung zu Vegapunk. Bonney verwandelt sich in ihre Nika-Form und schafft es zusammen mit Ruffy, Saturn zu verletzen.

Bonney hat in dieser Arc bereits eine große charakterliche Entwicklung durchgemacht. Zu Beginn zweifelte sie an der Existenz des Sonnengottes Nika und konnte ihre Kräfte nicht voll ausschöpfen.

Dank Ruffy ist es ihr jedoch gelungen, ihre “freieste Form” anzunehmen und so an seiner Seite zu kämpfen. Es wird sehr stark angedeutet, dass sie eine der Schlüsselfiguren im Kampf gegen die Fünf Weisen sein wird. Mit ihren neuen Kräften und ihrem Glauben an die Zukunft wäre sie ein perfektes neues Mitglied der Strohhutpiraten. Schon jetzt kämpfen sie wie bereits erwähnt Seite an Seite.

Lilith als das mögliches Vegapunk-Mitglied bei den Strohhüten

Lilith befindet sich bereits auf dem Schiff mit Ruffy und seinen Freund*innen. Als eine von Vegapunks Satelliten ist sie ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Egghead-Arc in One Piece. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha)

Eine weitere Kandidatin, die zu einem festen Bestandteil der Strohhüte werden könnte, ist Lilith. Sie ist einer der Satelliten von Vegapunk und somit bereits ein Charakter von unglaublichem Wert, da der Wissenschaftler selbst zum Zeitpunkt seiner Übertragung bereits tot ist.

Mehr zum Thema One Piece: Das Mysterium um Dr. Vegapunks Identität ist endlich gelüftet von Jusuf Hatic

Atlas starb ebenfalls, als sie sich im Kampf gegen Nusjuro opferte. Shaka wurde von York erschossen, Edison hat sich mit Punk Records desynchronisiert und Pythagoras wurde von S-Snake getötet. So bleiben nur noch York und Lilith als Überlebende der Vegapunk-Satelliten übrig.

Atlas hatte Lilith vor seinem Tod betäubt und ihr Signal abgeschaltet, damit die Fünf Weisen sie über York nicht mehr orten konnten. York hingegen glaubt, dass Lilith tot sei und sie der einzige noch lebende Satellit ist. Mit dieser Aktion hat Atlas dafür gesorgt, dass Lilith vorerst in Sicherheit ist und mit den Strohhüten flüchten kann.

Die Fünf Weisen scheinen es auf die Satelliten und Vegapunk selbst abgesehen zu haben, was die bewusstlose Lilith zu einer ihrer Zielscheiben macht. Aufgrund ihrer besonderen Stellung wird sie die Strohhüte sicherlich noch eine Weile begleiten, sei es als festes Mitglied oder nur temporär.

Wen hättet ihr gerne als neues Crewmitglied der Strohhut-Piraten?