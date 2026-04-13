Der One Piece-Cast diskutiert über Chopper als "Notfall-Essen" und Sanji-Schauspieler Taz Skylar hat eine Rezeptidee, die niemandem gefällt

Vielleicht sollte Chopper sich vor Sanji in Acht nehmen.

Der One Piece-Cast hat gerade richtig viel Spaß dabei, in Interviews Fun Facts und Anekdoten über den Dreh zu Staffel 2 oder darüber hinaus auszuplaudern. In einigen Fällen gehen die Meinungen dabei stark auseinander. So auch bei einer ziemlich fiesen dazwischengeworfenen Frage.

Chopper als Notfall-Verpflegung, aber nur ungewürzt!

Schauspieler Taz Skylar, der die Rolle von Schiffskoch Sanji übernimmt, wird gefragt, ob er auch schon ein Rezept für Rentier entwickelt hat. Wer mit One Piece vertraut ist, versteht sofort, warum diese Frage nicht nur in der veganen oder vegetarischen Community einen unangenehmen Unterton hat. Schließlich gehört zur Crew ein solcher Paarhufer: Chopper.

Emily Rudd (Nami), Jacob Gibson (Lyssop) und Mackenyu (Zorro) reagieren dementsprechend schockiert und die Nami-Darstellerin fragt direkt, ob sie wirklich schon an dem Punkt seien, an dem es darum geht, wer im Notfall als Verpflegung herhalten müsse. Skylar geht dagegen ganz pragmatisch an die Sache heran und erklärt, dass Rentiere eben auch potenzielle Jagdbeute sein könnten.

Auf Rudds Einwand, dass die Strohhüte nicht auf Rentier-Jagd gehen, erklärt er, dass es in einem hypothetischen Setting doch denkbar wäre. Er würde das Tier dann ausnehmen und in einen Eintopf packen. Ruffy-Schauspieler Inaki Godoy springt ihm zur Seite mit den Worten: "Ich würde es probieren!"

Dann setzt Skylar jedoch zu weiteren kontroversen Ausführungen an. Er stellt klar, dass er ein sehr minimalistisches Rezept wählen und auf Salz und Pfeffer verzichten würde, damit die Crew das Fleisch wirklich schmecken könne.

Das bringt besonders für Gibson und Rudd das Fass zum Überlaufen. "Du würdest es nicht würzen?", fragt Rudd. "Du bist nicht eingeladen", hält Gibson fest. "Du würzst so etwas nicht", beharrt Skylar. Seine beiden Crew-Mitglieder halten das für absurd.

In einem Szenario, in dem die Strohhüte am Verhungern wären, würde es also nicht nur zu Diskussionen kommen, wer dran glauben müsste, sondern auch, wie die "Person" dargereicht werden würde.

Natürlich ist das Ganze mit einem Augenzwinkern zu sehen. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass es Parallelen zu wirklichen historischen Seefahrt-Dramen gibt, wie beispielsweise die Mitte des 19. Jahrhunderts im Packeis gefangenen Franklin-Crew auf der HMS Erebus. Hier gab es keine Rentiere an Bord, tatsächlich wurde letztendlich aber zu Kannibalismus gegriffen. Trotzdem sei dem Cast der rein hypothetische Spaß im Interview gegönnt.

Macht ihr euch ein wenig Sorgen um Chopper, wenn ihr "Sanji" so reden hört?