One Piece teast an, dass ein bestimmter Strohhut-Pirat seinen Traum schon bald verwirklichen wird – und nein, wir sprechen nicht von Lysop!

Nicht nur Lysop kommt seinem Traum zum Greifen nah. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Jedes Mitglied der Strohhut-Piraten hat einen individuellen Traum und ein Ziel, das sie an der Seite von Ruffy erfüllen wollen. Mit dem Start in die finale Arc von One Piece hat Eiichiro Oda jetzt den Stein ins Rollen gebracht und es sieht aus, als wäre Elban womöglich der Ort, an dem neben Lysop ein weiterer Strohhut sein Ziel erreichen wird – und zwar Franky!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur aktuellen Elban-Arc und Kapitel 1131 im Manga. Solltet ihr bisher nicht bis dorthin gelesen haben, werden euch einige Überraschungen vorweggenommen.

Lysop und Franky, beide haben die Chance ihre Träume zu verwirklichen

Lysops Ziel und Traum war es immer, ein tapferer und furchtloser Krieger zu werden, wie er es in seinen Lügen darstellt. Er sprach oft davon, dass er dies mit Hilfe der Riesenkrieger und der Insel Elban erreichen könnte. Als die Elban-Storyline begann, war der Schütze der Strohhüte entsprechend mehr als glücklich. Schließlich war er mit seiner Ankunft auf der Insel seinem Ziel, ein tapferer Krieger zu werden, wieder ein Stück näher gekommen.

Franky hingegen befindet sich noch auf dem Schiff, das die Insel ansteuert. Dank Kapitel 1131 wissen wir aber, dass auch er auf Elban etwas finden könnte, das ihn seinem Ziel näher bringt.

Mehr zum Thema One Piece: Das sind die Träume jedes einzelnen Strohhut-Piraten im Überblick von Myki Trieu

Der legendäre Schatzbaum Adam und Frankys Traum

Wie jedes andere Mitglied der Strohhut-Piraten hat auch Franky seinen ganz eigenen Traum, den er an der Seite von Ruffy erfüllen will. Mit der Elban-Arc könnte er es sogar früher als erwartet schaffen.

Frankys Ziel ist es, ein Schiff zu bauen, das alle Meere in der Welt von One Piece bezwingen und die ganze Welt umsegeln wird. Sein Traum geht auf seinen ehemaligen Mentor Tom zurück, der seinerzeit das Schiff für Gol D. Roger gebaut hatte. Zu Ehren seines Lehrers will Franky also das langlebigste und widerstandsfähigste Schiff der Welt erschaffen.

Die Elban-Arc scheint dieses Ziel von Franky näher rücken zu lassen, denn in Kapitel 1131 wurde ein ganz bestimmter Baum enthüllt: Der Schatzbaum Adam.

X-Beitrag von Nuitzer*in @OPFANATIC2024.

Franky hatte bereits beim Bau der Thousand Sunny alle möglichen Mittel in Betracht gezogen, um an das unzerstörbare Holz des Schatzbaumes Adam zu kommen.

Der Strohhut hatte sogar mit diversen Mitteln ausreichend Geld aufgetrieben, um eine kleine Menge an Holz auf dem Schwarzmarkt zu erwerben und hatte es letzten Endes hauptsächlich für den Bau der Thousand Sunny benutzt. Das Schiff besteht also zumindest schon zum Teil aus dem seltenen Holz.

Mit der Enthüllung des Schatzbaumes auf Elban in Kapitel 1131 und Frankys anstehender Ankunft auf der Insel an der Seite von Robin, Brook und den anderen Riesen-Kriegern, steht dem Schiffsbauer kaum etwas im Weg, um der Thousand Sunny ein großes Upgrade mit dem Holz des Schatzbaumes zu verpassen.

Es gibt aber einige Hürden

Franky muss allerdings zuerst einmal von der Existenz des Baumes auf Elban erfahren und womöglich die Erlaubnis der Riesenkrieger auf der Insel holen, bevor er das Holz für sich nutzen kann. Zusätzlich gibt es da noch ein weiteres potenzielles Problem – der verfluchte Prinz Loki und das Erreichen von Laugh Tale!

Der Prinz ist an den besagten Baum gefesselt und scheint sich eher zu einem Antagonisten als einem Verbündeten der Strohhüte zu entwickeln. Außerdem muss die Thousand Sunny erst noch Laugh Tale erreichen, wo sich das große One Piece befinden soll. Erst dann hat Franky nach seiner Definition die Welt mit einem unzerstörbaren Schiff umsegelt.

Es liegt also an Oda, wie und ob Franky an das Holz des Schatzbaumes Adam herankommen und wie sich die zukünftige Geschichte rund um Loki, Lysop, die Riesenkrieger und die Strohhüte entwickeln wird.

Wie gefällt euch bisher die Elban-Arc und wer wird eurer Meinung nach zuerst zwischen Lysop und Franky seinen Traum verwirklichen?