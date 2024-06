Das Coolste, was ich in meinem Leben je gesehen habe' - One Piece-Fan baut Thousand Sunny aus LEGO akribisch nach und wir wollen sie jetzt!

Die Thousand Sunny würde sich auch als LEGO-Schiff gut machen.

Die Thousand Sunny bringt die Strohhutbande in One Piece sicher von einem Ort zum anderen. Nachdem die Flying Lamb nicht mehr zum Segeln zu gebrauchen war, baute Franky ein neues Schiff. Es ist größer als die Flying Lamb und hat einige Extras, die das Segeln auf der Grand Line sicherer machen.

Ein Hobby-Bauer hat sich der Aufgabe gestellt, die Thousand Sunny mit LEGO-Steinen nachzubauen. Sein Ergebnis präsentiert er stolz in einem Video und wir müssen gestehen, dass wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.

One Piece: So sieht die Thousand Sunny als LEGO-Modell aus

Was ist das für ein Modell? Das Modell der Thousand Sunny dürfte schätzungsweise rund 80 cm hoch sein. Sie besteht fast vollständig aus LEGO-Steinen, nur wenige Elemente wie die Segel wurden durch andere Materialien ersetzt.

Der Bastler hat dafür keine bestimmte Anleitung benutzt, sondern das Schiff nach seinen eigenen Vorstellungen gebaut. Dabei hat er viel Liebe ins Detail gesteckt und die Thousand Sunny mit vielen Dingen ausgestattet, die wir aus dem Anime kennen.

Wie schaut sie aus? Die Mähne vom Löwenkopf der Sunny lässt sich drehen. Der Kopf ist außerdem mit einer Kanone ausgestattet, die aus dem Mund herausragt. Die Pfoten an der Seite können als Anker benutzt werden.

Sogar das Soldier Dock System ist in der LEGO-Sunny enthalten. Je nach Channel hat das Schiff versteckte Funktionen wie ein U-Boot oder ein Beiboot.

Die LEGO-Sunny ist zudem mit vielen Räumen bestückt. Im obersten Turn gibt es beispielsweise ein Bad. Auch an Sanjis Küche, Lysops Werkstatt, Choppers Behandlungsraum, Zorros Trainingsraum, Namis Orangenpflanzen oder den Aquarien-Raum wurde gedacht.

Was sagen Fans dazu? Nicht nur wir kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. In den Kommentaren zum Video gibt es viele Fans, die sich so ein offizielles LEGO-Set wünschen würden. Das Schiff sei das Coolste, was ein User je gesehen habe. Ein User scherzt sogar, dass es sich bei dem Hobby-Bastler um den „Real-Life Franky“ handeln würde.

Allerdings würde den Usern eine Sache fehlen, denn was ist die Thousand Sunny ohne die Strohhutbande? Dem Schiff fehlen Ruffy und seine Freund*innen als LEGO-Version. Vielleicht reicht der Bastler ja noch ein Video nach, das Franky und Co. in Aktion zeigt.

Was haltet ihr von dem Schiff? Hat der Bastler es gut getroffen?