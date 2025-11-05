One Piece: Eiichiro Oda zeigt mit neuer Zeichnung, wie Vivi als 40- und 60-Jährige aussehen würde – und sogar als Himmelsdrache

Jetzt ist auch Vivi mal an der Reihe von One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda als ältere Frau gezeichnet zu werden – und das sogar gleich in zwei unterschiedlichen Versionen.

Da hat Eiichiro Oda Vivi aber ein ganz neues Aussehen verpasst! (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Da hat Eiichiro Oda Vivi aber ein ganz neues Aussehen verpasst! (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Eiichiro Oda hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, wie Ruffy, Nami, Zorro und andere Strohhut-Mitglieder als Erwachsene oder im hohen Alter aussehen könnten. Jetzt ist auch Prinzessin Vivi an der Reihe.

Dabei hat Oda nicht nur eine, sondern gleich zwei verschiedene Zukunftsversionen von Vivi enthüllt, die nicht unterschiedlicher sein könnten – in einem wird die gutherzige Prinzessin sogar zu einem verhassten Himmelsdrachen.

Prinzessin Vivi im Alter von 40 und 60

Im neuesten SBS-Segment des 113. Manga-Bandes von One Piece wurde Oda von Fan Ramenmaru gebeten, die Alabasta-Prinzessin Vivi im Alter von 40 und 60 zu zeichnen.

Als kleine unerwartete Überraschung hat der One Piece-Schöpfer jedoch nicht nur diese beiden Zeichnungen abgeliefert, sondern Vivi gleich in zwei unterschiedlichen Varianten aus alternativen Zeitlinien dargestellt.

Wie das aussieht, könnt ihr im Beitrag von X/Twitter-User Pewpiece sehen:

Vivis Zukunft als Himmeldrache

In der ersten Zeitlinie sieht Vivi fast genauso aus wie heute – freundlich, elegant und kaum gealtert. Ganz anders dagegen die alternative Version: Unter dem ominösen Titel “In einer Zukunft, in der etwas passierte“ zeigt Oda eine Vivi, die zur skrupellosen Piratin geworden ist und später sogar als alte Dame die Kleidung der Himmelsdrachen trägt.

Damit könnte der Mangaka eine mögliche Zukunft andeuten, in der Vivi einen völlig anderen, dunkleren Weg eingeschlagen hat. Zu den Zeichnungen hat Oda außerdem typische Zitate beider Versionen ergänzt, die ihren Charakterwandel noch stärker verdeutlichen.

“Los geht’s, Karoo! Zum East Blue!”

40-jährige Vivi als Prinzessin von Alabasta

“Ach, du bist aber gut! Fufufu!”

60-jährige Vivi als amüsierte ältere Dame

“Ich werde dir den Kopf verdrehen, du Bastard”

40-jährige Vivi als Piratin

“Ruffy? Oh ja… Es gab einmal so jemanden…”

60-jährige Vivi als Himmelsdrache

Bei den letzten beiden Versionen hat Oda auch Vivis Ausdrucksweise ihrem neuen Lebenswandel angepasst und nur in einem kurzen Satz dargestellt, dass sie den Kontakt zu den Ruffy und den Strohhüten verloren hat.

Es ist aber eher nicht zu erwarten, dass Vivi wirklich diesen Weg einschlagen wird. Wir gehen eher davon aus, dass es sich um eine alternative Zukunft handelt und sie genauso altert, wie es in seiner ersten Version zu sehen ist.

Welchen Charakter von One Piece würdet ihr gerne in einer älteren Version sehen und was glaubt ihr, ist in der alternativen Zukunft von Vivi, die Oda angeteast hatte, passiert?

