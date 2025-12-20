"Wer hat den Dino gedreht?" - Fallout-Fans bemerken, dass eines der größten New Vegas-Landmarks in S2 falsch herum steht

Eine Scharfschützin in einem Dino? Das kommt uns doch bekannt vor!

Schon in der ersten Folge von Fallout Season 2 gibt es wieder direkt ordentlich Fanservice für Kenner*innen der Spiele. Eine davon ist Novac, eine der bekanntesten Städte aus Fallout: New Vegas. Doch genau dort fällt aufmerksamen Zuschauern etwas auf: Der berühmte Dino steht plötzlich anders als früher.

Dinky der Dinosaurier auf Abwegen

In der Serie "rettet" Lucy den Ghoul aus Novac – und zwar als Scharfschützin aus dem Maul von Dinky dem Dinosaurier. Das ist kein Zufall, sondern eine Referenz an Fallout: New Vegas, denn dort bezieht der mögliche Begleiter Boone genau an dieser Position Stellung.

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Autoplay

Der Unterschied: Im Spiel zeigt der Dino mit seinem Maul nach außen, um die Stadt zu verteidigen. In der Serie blickt er hingegen in den Innenhof der Hotelanlage. Für viele Fans ein Moment, bei dem direkt die Augenbraue nach oben schnellt.

"Die Khans sind einfach auf Droge"

Auf Reddit wird das Detail bereits ausführlich diskutiert – meist mit einem Augenzwinkern. Teils auch mit etwas ausgefallenen Erklärungen:

Sie haben den Dino gar nicht bewegt.

Sie haben einfach den Rest der Stadt versetzt und noch einen Pool eingebaut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Andere schieben die Schuld kurzerhand auf alte Bekannte aus dem Ödland:

Weißt du eigentlich, wie viele Drogen die Großen Khans nehmen?

Und dann gibt es noch die pragmatische Erklärung, die viele für die wahrscheinlichste halten:

Es ist halt ein bisschen schwierig, Lucys ‚The Good, the Bad and the Ugly‘-Moment durchzuziehen, wenn der Dino andersrum steht.

Und genau das wird es auch sein.

Kein Fehler, sondern eine bewusste Entscheidung

Dass es sich hier um einen echten Patzer handelt, glaubt kaum jemand. Dafür ist die Fallout-Serie zu detailverliebt. Wahrscheinlicher ist, dass der Dino schlicht für die Inszenierung der Szene gedreht wurde. Der coole Scharfschützen-Moment hätte sonst visuell kaum funktioniert.

Am Ende ist es ein kleiner Kompromiss zwischen der Vision der Macher*innen und dem möglichst originalgetreuen Nachbau der Vorlage. Schließlich ist alles da – nur eben etwas spiegelverkehrt.

Ist euch die Ausrichtung des Dinos aufgefallen?