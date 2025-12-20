One Piece: Der mächtige Haki-Knoten des Eisenriesen teast eine antike Technologie, die wir schon auf Weatheria gesehen haben

Enel hat womöglich neben Haredas von der Technologie seiner Heimat Birka gewusst. (Bild: © Toei Animation)

One Piece hat damals schon mit Kapitel 1122 Fans einen kleinen Einblick in die Vergangenheit von Joy Boy und seiner Freundschaft zum Eisenriesen Emeth gegeben. Der Anime hat dies nun mit Episode 1153 ebenfalls aufgegriffen und adaptiert.

Hinter dem Knoten, mit dem Emeth Joy Boys stärksten Haki zum Schutz von Ruffy und seinen Freund*innen entfesselt, soll sich laut der Theorie eines Fans ein Teil der antiken Technologie der Himmelsinsel verbergen.

Update am 20. Dezember 2025: Wir haben diesen Artikel noch einmal hochgezogen, da der Anime mit Episode 1153 nun auch Teile des 1122. Manga-Kapitels adaptiert hat und die Theorie wieder relevant ist. Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Kapitel 1122 und Episode 1153.

0:35 Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert

Weatheria forschte nach Untergang von Birka weiter an der Technologie

One Piece-Experte und X-Nutzer*in "Merlin D. Wizard" hat in einem Beitrag die Theorie um die antike Technologie der mächtigen Knoten aufgegriffen und woher sie stammen könnten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dem Fan zufolge werden Knoten zum ersten Mal in der Geschichte von One Piece verwendet, um Energie auf der Insel Weatheria zu versiegeln und freizusetzen.

Das wird sowohl im Manga als auch im Anime belegt: Haredas demonstriert Nami, wie das Lösen verschiedener Knoten unterschiedliche Auswirkungen auf den Wind hat. Zudem spricht er darüber, dass Weatheria die Wissenschaft des Wetters erforscht.

Was hat Weatheria mit Birka zu tun? Über die zerstörte Himmelsinsel Birka war bisher wenig bekannt, aber dieser Knoten in Kapitel 1122 scheint mehr Licht ins Dunkel zu bringen und den Fans indirekt ein kleines Stück Geschichte des Eilands zu verraten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Birka war eine Himmelsinsel, wurde aber sechs Jahre vor der Geschichte von One Piece von Enel zerstört. Haredas' offizielle Vivire-Karte – eine Art Biographie mit wichtigen Charakterinformationen – bestätigt, dass er wie Enel von der mysteriösen Insel stammt. Das bedeutet, dass er dort die Technologie erforscht haben könnte, die er dann nach Weatheria brachte und dort weiterentwickelte.

Weatheria ist im Besitz von mehreren antiken Technologien von Birka

Der Knoten ist nicht der einzige Hinweis auf die Verbindung zwischen Weatheria und Birka. Auf der Insel Weatheria gibt es viele unterschiedliche Gerätschaften, zum Beispiel ist auf einer der Manga-Seiten eine Flamme in einer Blase zu sehen. Dabei könnte es sich um dieselbe Technologie handeln, die es der Mother Flame ermöglicht, auch unter Wasser in einem Tank weiterzubrennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Da Haredas als ehemaliger Bewohner der Himmelsinsel Birka bestätigt wurde und er hauptsächlich als Wissenschaftler auf Weatheria tätig ist, ist davon auszugehen, dass die Technologien ursprünglich von Birka stammen.

Joy Boy war womöglich ein Verbündeter von Birka und hatte Zugang zu ihren Technologien im Krieg

All diese Zusammenhänge bringen den One Piece-Fan Merlin D. Wizard zu einem Schluss: Joy Boy muss sich mit dem Volk von Birka verbündet haben. Immerhin hat der legendäre Pirat bewiesen, dass er sein mächtigstes Haki in einem Knoten versiegeln kann, der, wenn er gelöst wird, es wieder freisetzt.

Joy Boy musste also zumindest auf Birka gewesen sein und dort von der Technologie erfahren haben. Mithilfe der Inselbewohner und Wissenschaftler könnte Joy Boy die Knotentechnik dort erlernt und später angewandt haben.

Wie ist eure Meinung zu dieser Theorie und welche anderen Ideen habt ihr zu den aktuellen Geschehnissen im One Piece-Manga?