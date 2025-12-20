Ab sofort gibt es ein offizielles Solo Leveling-Brettspiel, das ihr zusammen mit Freunden spielen könnt - aber nur Jin-Woo kann leveln

Die Kasaka-Schlange ist einer von mehreren Dungeonbossen aus dem Anime, die euch im Brettspiel erwarten. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Während der Solo-Leveling-Anime sich aktuell in seiner wohlverdienten Pause befindet, schläft das Franchise nicht. Gerade kürzlich wurde ein Kinofilm anstelle einer dritten Anime-Staffel angekündigt. Auch die Veröffentlichung des jüngsten Spiels Solo Leveling: Arise Overdrive ist noch nicht lange her. Und nun ist auch das offizielle Brettspiel zum beliebten Webtoon erschienen.

Das ist das Solo Leveling-Brettspiel

Spielbeschreibung: Das offizielle Brettspiel zu Solo Leveling orientiert sich an die Webtoon-Vorlage. Allein oder mit bis zu drei Mitspieler*innen bestreitet ihr als Hunter Dungeons. Dort erwarten euch bekannte Gegner und Endbosse aus dem Webtoon, angefangen bei der Kasaka-Schlange.

Für eure Abenteuer im Dungeon könnt ihr euch eine von insgesamt neun Spielfiguren aussuchen. Jin-Woo ist originalgetreu der einzige Charakter, der im Level aufsteigen und somit seine Fähigkeiten verbessern kann. Mit den anderen Huntern schaut ihr zum Glück nicht direkt in die Röhre, denn sie verbessern sich über das Looten von Ausrüstung.

Das Brettspiel besitzt auch einen “Solo Leveling Mode“, mit dem ihr es allein angehen könnt. Dafür müsst ihr jedoch Jin-Woo als Spielfigur auswählen, weil nur er von den Fähigkeiten des Schattenmonarchen profitiert.

Das Brettspiel zum Webtoon-Hit mag nun zwar offiziell erschienen sein, jedoch ist es aktuell lediglich auf Koreanisch verfügbar. Über eine Lokalisierung auf Englisch oder gar Deutsch ist noch nichts bekannt.

Auf dem YouTube-Kanal BoardLiveGame könnt ihr euch in zwei Videos einen visuellen Eindruck des Spiels machen. Visuell, weil die Videos auf Koreanisch sind.

Ansonsten könnt ihr euch hier zwei Fotos einer User-Bewertung von der Brettspiel-Website BoardGameGeek anschauen:

Finanzierungskampagne war voller Erfolg: Solo Leveling erhält sein Brettspiel nach einer massiv erfolgreichen Kampagne auf der südkoreanischen Crowdfunding-Website Tumblbug.

Als die Kampagne im Juni 2024 anlief, hat sie ihr Finanzierungsziel bereits innerhalb einer einzigen Minute erreicht. Auf der Übersichtsseite der Kampagne können wir sehen, dass das offizielle Solo-Leveling-Brettspiel 947 Prozent seines ursprünglichen Ziels erreichen konnte. Das entspricht 94.724.000 Südkoreanischen Won – umgerechnet sind das etwas mehr als 54.000 Euro.

Würdet ihr euch das Spiel anschauen, falls es auf Englisch oder Deutsch auch bei uns erscheint?