One Piece-Leaks zum kommenden Kapitel deuten an, dass Shanks die Gum-Gum-Teufelsfrucht eigentlich Ace geben wollte

Ace wäre um Haaresbreite der Nachfolger von Joy Boy und Sonnengott Nika geworden – anstelle von Ruffy! (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Eiichiro Oda rückt Shanks aktuell immer stärker ins Rampenlicht und betont seine Relevanz für die Geschichte von One Piece. Die neuesten Leaks zu Kapitel 1169 stellen das schicksalhafte Treffen von Ruffy und Shanks dabei in ein neues Licht.



Demnach war der Rothaar-Pirat in Ruffys Heimat, um Ruffys Bruder Ace die legendäre Teufelsfrucht zu geben – doch das Schicksal hatte wohl andere Pläne.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Kapitel 1169 von One Piece.

Theorie: Shanks wusste von Aces Blutlinie und hielt ihn für den Nachfolger Joy Boys

Die neuesten Leaks zu Kapitel 1169 (vie X-User Pewpiece) enthüllen eines der bislang wichtigsten Details rund um Shanks: Der Rothaar-Pirat erfuhr durch Gaban von Rogers Sohn Portgas D. Ace und bezeichnete ihn darauf direkt als seinen "jüngeren Bruder“.

Diese kurze Interaktion zwischen ehemaligen Mitgliedern der Roger-Piraten liefert einen entscheidenden Hinweis darauf, dass Shanks nicht nur von Aces Blutlinie wusste, sondern ihn auch als wichtigen Teil seiner Familie gesehen hat.

Das ist natürlich auch an den Fans nicht vorbeigegangen. Ein Großteil der Community betrachtet das erste Treffen zwischen Ruffy und Shanks nun aus einer völlig neuen Perspektive: War Shanks auf Dawn Island im Goa-Königreich, um Ace zu finden und ihm die legendäre Nika-Teufelsfrucht zu übergeben?

Nach dem Release der Leaks scheint sich die Community absolut sicher zu sein, dass genau das der Fall war (via X-User JUSTLOTTO, NamiOrigins und Leleo2211). Die Theorie: Shanks soll davon überzeugt gewesen sein, dass Portgas D. Ace als Rogers Sohn der Nachfolger von Joy Boy und Sonnengott Nika werden würde – und habe deshalb gezielt im Goa-Königreich nach ihm gesucht.

Die Teufelsfrucht wählte jedoch Ruffy als den Nachfolger Joy Boys

Trotz der starken Andeutungen zu Shanks’ wahren Motiven ging sein vermeintlicher Plan, einen würdigen Nachfolger für Joy Boy zu finden, am Ende irgendwie doch auf – wenn auch mit Ruffy statt Ace.

Da Zoan-Teufelsfrüchte wie die Gum-Gum-Frucht (inzwischen bekannt als: Modell Nika) bekanntlich ihren eigenen Willen besitzen, könnte sich die Frucht auf schicksalhafte Weise selbst für Ruffy entschieden haben.

Shanks blieb somit nichts anderes übrig, als sich diesem Willen zu beugen und Ruffy als Nachfolger Joy Boys anzuerkennen und zu unterstützen – anstelle von Rogers Sohn Ace.

Wie ist eure Meinung zu der Theorie und wie klingt eine alternative Zukunft, in der Ace anstelle von Ruffy Joy Boy ist, für euch?