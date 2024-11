One Piece: Oda enthüllt nach über 10 Jahren endlich, was beim Rocky Port-Vorfall passiert ist und warum Koby als Held gefeiert wurde

Koby wurde plötzlich nach dem Zeitsprung in One Piece als Held gefeiert, aber was ist genau passiert? (Bild: © Toei Animation / Eiichiro Oda, Shueisha)

In One Piece wurden die Strohhüte aus bestimmten Gründen getrennt und haben sich erst nach einem Zeitsprung von zwei Jahren wieder getroffen. Während die einzelnen Crewmitglieder der Strohhut-Piraten fleißig trainiert haben, eignete sich ein alter Freund Ruffys den Titel eines Helden an – und zwar Koby!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Informationen zum Rocky Port-Vorfall der abseits der gezeigten Geschehnisse des Mangas ablief und nun von Oda tiefer behandelt und erklärt wird. Bis Kapitel 1130 gab es jedoch bisher keine genaueren Details dazu.

Solltet ihr bisher nicht vom Rocky Port-Vorfall gehört oder den Zeitsprung in der Serie erreicht haben, so wird euch einiges vorweggenommen.

Koby soll den Titel laut Erzählungen durch den sogenannten Rocky-Port-Vorfall bekommen haben, aber Genaueres über die Geschehnisse war nie bekannt – bis jetzt! Nach zehn langen Jahren enthüllt der One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda in einem Q&A endlich, was damals auf der Pirateninsel passiert ist und wie Koby zum "Held" wurde.

Eine unerwartete Allianz

One Piece-Fan und X (ehemals Twitter) Nutzer*in @pewpiece veröffentlicht am 3. Oktober 2024 die Fragen und Antworten zum Q&A nach Kapitel 1130, in dem Oda zehn Fragen zu den Finalisten im Kampf um das große One Piece beantwortet. Darunter fällt auch der mysteriöse Vorfall von Rocky Port auf der Pirateninsel Hachinosu.

Was geschah damals? Law wollte den Poneglyphen auf der Pirateninsel für sich beanspruchen und schlich sich deshalb auf das Schiff "Rocky Port", das bereits auf die Insel zusteuerte.

Auf dem Schiff waren Gäste nobelster Herkunft wie ein König und seine Leute, aber das stellte sich alles nur als Fassade heraus, denn in Wirklichkeit handelte es sich um ein Schmugglerschiff, das den Piraten auf der Pirateninsel gemeinsame Sachen machte. Dadurch kam es zu einem Kampf zwischen ihm und den Anwesenden auf "Rocky Port".

Währenddessen machten sich Koby und Blackbeard aus anderen Gründen getrennt auf den Weg zur Pirateninsel. Laut Oda kam es dort zu einer unerwarteten Allianz der drei Charaktere, um Ochoku, auch bekannt als Wang Zhi, und ein ehemaliges Mitglied der Rocks Pirates, zu stürzen.

Law war hinter den Poneglyphen her, Blackbeard wollte die Insel unter seine Kontrolle bringen und Koby hatte Blackbeard im Kampf gegen Ochoku unterstützt und das Leben vieler Zivilisten gerettet. Sein Mitwirken am Sieg über Ochoku und die Rettung anderer Menschen führten zu seinem "Helden-Titel".

Genauere Informationen über den Vorfall gab Oda in der Antwort nicht preis und er ließ außerdem anklingen, dass wir im Manga womöglich nie mehr erfahren werden. Es sei einfach zu viel zum Zeichnen. Aber immerhin wissen wir jetzt schon ein ganzes Stück mehr.

Wie ist eure Meinung zu der groben Erklärung von Oda und welche Rolle, glaubt ihr, wird Koby im Finale von One Piece einnehmen?