One Piece: Was wäre, wenn am Marineford-Kampf ein bestimmter Charakter nicht gestorben wäre? Oda hat das alternative Szenario bereits vor 7 Jahren für Fans gezeichnet

Die friedlichen Tage von Ruffys Kindheit sind noch weit entfernt von der Schlacht um Marineford.

Die Schlacht um Marineford dürfte bis heute einer der aufregendsten Story-Arcs von One Piece sein. Einerseits stießen starke Piratenbanden auf die Marine, was für richtig epische Kämpfe sorgte, und andererseits passierten Dinge, die einen massiven Einfluss auf das Weltgeschehen von One Piece hatten.

Darunter ist auch ein bestimmter Tod, den Mangaka Eiichiro Oda in einem Was-wäre-wenn-Szenario herausgestrichen hat.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel thematisieren wir den Tod einer Schlüsselfigur während des Marineford-Arcs von One Piece. Wenn ihr die Schlacht ungespoilt erleben wollt, solltet ihr lieber nicht weiterlesen.

Oda zeichnet ein Szenario, in dem ein Fan-Liebling die Marineford-Schlacht überlebt

Wenn ihr an Marineford und einen Charakter-Tod in One Piece denkt, dürftet ihr schnell auf den Piraten und Ruffys "Bruder" Ace kommen. Dieser lässt nämlich die Rettungsversuche seiner Piraten-Crew in Luft verpuffen, als er für Ruffy sein Leben opfert.

Die Endgültigkeit der Tat und vor allem Ruffys emotionale Reaktion dürften für mehr als nur ein paar Tränen in den Augen der Zuschauerschaft gesorgt haben. Ace war nicht nur eine wichtige Person, zu der Ruffy liebevoll aufgeblickt hat, sondern gehört bis heute zu den Lieblingscharakteren vieler Fans.

Falls ihr euch selbst zu seinen Fans zählt (oder auch einfach Ruffy oder Sabo mögt), haben wir gute Nachrichten für euch: Vor etwa sieben Jahren hat Oda einen sogenannten Omake-Manga gezeichnet, der euch ein Was-wäre-wenn-Szenario näherbringt, in dem Ace die Schlacht um Marineford überlebt und dies mit seinen beiden "Brüdern", Ruffy und Sabo, feiert.

Hier könnt ihr euch das gesamte Was-wäre-wenn-Szenario selbst auf Englisch durchlesen:

Was wäre, wenn Sabo während der Schlacht um Marineford auftaucht und Ace das Leben rettet?

Der Omake-Manga zeigt in wenigen Seiten, wie Sabo durch das frühere Wiedererwecken seiner Erinnerungen selbst beim Marineford auftaucht und sowohl Ruffy als auch Ace vor einem rachsüchtigen Akainu rettet.

Während in dem Szenario hervorgeht, dass der mächtige Pirat Whitebeard trotzdem sein Leben verliert, stoßen die drei selbsternannten Brüder gemeinsam an. Sie feiern die Tatsache, dass sie wiedervereint sind und meißeln ihre Brüderschaft nochmals in Stein. Sie wollen ihr Band niemals sterben lassen – komme, was da wolle.

Das Szenario ist unglaublich rührend, erinnert aber auf den letzten beiden Seiten nochmals an die harte Realität: Ace ist tot und sowohl für Ruffy als auch für Sabo ist ein Treffen mit ihrem Bruder nur noch im Traum möglich. Dennoch zeigen beide den gewohnten Optimismus und fahren mit ihrem Alltag fort.

Oda weiß, wie er rührende Momente in One Piece zeichnet. Wir deuten auf das emotionale Video hin, das die Verbindung zwischen Bonney und Kuma zeigt:

Die Herausforderung am Omake-Manga

Bereits früher in diesem Artikel schreiben wir darüber, dass es sich bei diesem Szenario um einen sogenannten Omake-Manga handelt. "Omake" (お負けoder おまけ geschrieben) bedeutet ganz einfach "Extra". Es ist also ein "Extra-Manga".

Das Was-wäre-wenn-Szenario ist im Jahr 2017 aufgrund eines Vorschlags des Produktionsteams des One Piece-Magazins entstanden und sollte ursprünglich eine Geschichte erzählen, in der Ruffy, Ace und Sabo gemeinsam aufwachsen und Abenteuer erleben.

Durch die führenden Eigenschaften in den Persönlichkeiten der drei Charaktere fiel es Oda jedoch schwer, sich eine Welt vorzustellen, in der die drei Teil derselben Gruppe sind. Das Resultat seiner eigenen Sicht der Dinge könnt ihr im fertigen Omake-Manga sehen.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefällt euch der Omake-Manga?