One Piece: Die Elban-Arc könnte gleich mehrere wichtige Wiedersehen für die Strohhutpiraten bieten - Eine ist bereits passiert, drei bleiben noch offen

One Piece bereitet Fans auf einige langersehnte Wiedersehen vor. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Eiichiro Oda scheint mit der neuen Elban-Arc in One Piece der Handlung einen ganz anderen Ansatz zu geben als zuvor. Der Schöpfer des beliebten Shonen-Mangas scheint sich seit Beginn der Arc eher auf emotionale Auswirkungen als das Voranschreiten der Geschichte zu konzentrieren.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Kapitel 1133, in dem mehr Informationen zu Nico Robins Vergangenheit an den Tag kommen und es zu einem emotionalen Wiedersehen kommt. Solltet ihr noch nicht so weit gelesen haben, werden euch einige Überraschungen vorweggenommen.

In Kapitel 1133 teast Oda bereits an, dass es in der Elban-Arc zu von Fans erhofften Wiedersehen zwischen bestimmten Charakteren kommen wird. Das neueste Kapitel enthält schließlich bereits eine solche Szene, die Fans zutiefst gerührt hat: Das Treffen von Nico Robin und Hagwar D. Sauro.

Eine von drei sehnlich gewünschten Wiedersehen

Shanks und Ruffy

Ruffy könnte schon bald Shanks wiedertreffen. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Mit Robins emotionaler Wiedervereinigung mit Sauro und dem Fokus auf die Riesen auf der Elban-Insel deutet Oda womöglich an, dass Fans ein weiteres schicksalhaftes Wiedersehen bevorsteht: nämlich zwischen Shanks und Ruffy.

In den letzten Kapiteln fiel Shanks’ Name schon öfter. Oda sprach bereits 1998 in einer Talk-Show am Nakano Sonnen-Plaza über die Bedeutung von Shanks’ Auftritt für die Story:

“Wenn Shanks häufiger in der Geschichte vorkommt, könnt ihr davon ausgehen, dass die finale Saga begonnen hat.”

Im Elban-Arc wurde der Anführer der Rothaarigen Piraten auch mit Loki, dem verfluchten Prinzen und Schandfleck Elbans, in Verbindung gebracht. Es kann also kein reiner Zufall sein, dass Ruffy etwas mit Loki zu tun hat, der laut Fan-Theorien von Shanks in Ketten gelegt wurde. Der rothaarige Pirat scheint sich in den letzten Jahren außerdem mit den Riesen von Elban angefreundet zu haben.

Je nachdem, ob Ruffy sich nicht doch irgendwie mit Loki verbündet und die Strohhüte dann Probleme mit den Riesen von Elban bekommen, könnte es zu einer Konfrontation zwischen den beiden Piratenanführern kommen. Nach so langer Zeit wollen Fans die beiden Piraten endlich wieder zusammen sehen - entweder als Rivalen um den großen Schatz oder als Verehrer und Idol! Schließlich ist Shanks so etwas wie Ruffys Kindheitsheld.

Yasopp und Lysop

Lysop könnte die Chance bekommen, seinen Vater endlich zu sehen und mit ihm zu sprechen. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Sollten die Rothaar-Piraten und die Strohhüte wirklich in der Elban-Arc aufeinandertreffen, so können Fans nicht nur ein Wiedersehen feiern, sondern gleich zwei. Neben Shanks und Ruffys Wiedersehen könnte es ebenfalls zu einem emotionalen Moment zwischen Lysop und seinem Vater Yasopp kommen.

Yasopp ist der Schütze und Kommandant der Rothaar-Piraten. Lysop hätte also endlich die Chance, seinen Vater wiederzusehen und ihm über die Umstände seiner Kindheit zu berichten. Es würde dem Strohhut auch ermöglichen, seinen Vater zu konfrontieren und sich mit ihm auszusprechen.

Vivi und die Strohhüte

Vivi hat seit dem Vorfall in Alabasta die Strohhüte nicht mehr gesehen. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Eine weitere wichtige Figur, von der sich die Fans ein Wiedersehen mit den Strohhüten erhoffen, ist die Alabasta-Prinzessin Vivi. Die Prinzessin hat die Strohhut-Piraten seit ihrer Hilfe in der Alabasta-Arc und dem Kampf mit Corcodile nicht mehr gesehen. Daraufhin wurde Vivi auch in die Pläne von den Fünf Weisen und Imu verwickelt.

Nicht nur wurde in den letzten Arcs ihr vollständiger Name Nefertari D. Vivi enthüllt und damit, dass sie ein Mitglied der legendären Familie D. ist. Wir haben auch erfahren, dass es ihr nach dem Tod ihres Vaters gut geht und sie durch das Aufmalen des Kreuzes auf Ruffys Arm auf seinem Steckbrief Kontakt zu den Strohhüten aufnehmen möchte.



Der Mangaka könnte damit also ein zukünftiges Wiedersehen zwischen Vivi und den Strohhüten angedeuten. Da Vivi wichtig für den großen Antagonisten Imu zu sein scheint und wir uns in der zweiten Arc der finalen Saga befinden, deutet alles darauf hin, dass Vivi schon bald wieder ins Rampenlicht rücken könnte.

Ein weiteres Wiedersehen, das Fans sehnlichst erwarten, das aber womöglich nicht in der Elban-Arc passieren wird

Es gibt noch ein anderes Duo, das die Fans gerne wieder vereint sehen würden, aber nicht in Elban erwarten brauchen: La Boum und Brook.

Der große Wal und das Skelett haben schon lange ein emotionales Wiedersehen verdient. Immerhin wartete La Boum 50 Jahre lang am Eingang der Grand Line auf die Rückkehr der Rumbar-Piraten, während Brook nach dem Tod seiner Crew lange Zeit als Skelett umherirrte, bis er auf die Strohhüte traf. Von Ruffy erfuhr der ehemalige Musiker der Rumbar-Piraten, dass ihr geliebter Waldfreund immer noch auf ihre Rückkehr wartete.

Bislang hat Oda keine Anzeichen oder Hinweise darauf gegeben, dass dieses Wiedersehen in der aktuellen Elban-Arc stattfinden wird, aber Fans hoffen dennoch auf ein schicksalhaftes Zusammentreffen der beiden alten Freunde in der Zukunft.

Auf welches Wiedersehen freut ihr euch am meisten?