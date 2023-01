One Piece: Ein Wiedersehen von Ruffy und Shanks ist längst überfällig!

Achtung, es folgen Spoiler!

Unser Protagonist Strohhut-Ruffy und sein großes Vorbild Shanks, der Kapitän der Rothaar-Piraten, sind zwei zentrale Figuren der One Piece-Welt. Über den Großteil des Piraten-Abenteuers hatten sie jedoch kaum etwas miteinander zu tun. Das ist vor allem deshalb schade, weil ihre Beziehung ziemlich einzigartig ist. Da sich die Story zudem in ihrem finalen Arc befindet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein Wiedersehen der zwei Piraten.

Ein Junge und sein Vorbild

Zur Erinnerung: Als Ruffy noch ein kleiner Junge war, besuchte die Rothaar-Piratenbande sein Heimatdorf. Den Anführer der Gruppe, Shanks, flehte er damals immer wieder regelrecht an, ihn auf seinem Schiff mitzunehmen. Doch sowohl der Piratenkapitän als auch dessen Tochter Uta sagten ihm, er sei noch zu jung dafür.

Obwohl Shanks’ seinen jungen Freund immer wieder abwies, riskierte er sein Leben, um Ruffy zu retten. Ehe der Pirat mit seiner Bande das Dorf wieder verließ, schenkte er Ruffy zudem noch ein wichtiges Erinnerungsstück, seinen geliebten Strohhut. Sobald der Junge ein großer Pirat geworden ist, würden sie sich wiedersehen und dann könne er ihm den Strohhut zurückgeben. Ein Versprechen, das Ruffy seither stets antreibt!

Es ist sicherlich eine der ikonischsten Szenen der gesamten Reihe, die sich mir und vielen weiteren Fans unwiderruflich ins Gedächtnis gebrannt hat. Hiermit hat schließlich damals alles angefangen!

Und obwohl sich Ruffy und Shanks seither nicht mehr gesehen haben, ist die Beziehung der beiden und ihr gegenseitiger Respekt ein zentrales Element der Story: Wir konnten bereits mehrfach sehen, wie stolz Shanks aussah, wenn Ruffys Kopfgeld mal wieder in die Höhe schoss, etwa nach Ruffys Sieg über Kaido in Wano Kuni. Ruffy auf der anderen Seite hat Shanks immer als Idol angesehen, das er übertreffen wollte. Wenn Ruffy jedes Mal mit einem Lächeln im Gesicht erzählt, wie wichtig ihm der Strohhut und der Mann seien, von dem er ihn erhalten hatte, geht mir wirklich das Herz auf.

Jetzt, 25 Jahre später, ist endlich der perfekte Zeitpunkt für ein Wiedersehen der beiden gekommen. Ruffy ist inzwischen erwachsen geworden. Mehr noch: Er hat sich in der Welt der Piraten einen Namen gemacht. Ruffy und Shanks sind sich jetzt ebenbürtig, stehen als Piraten-Kaiser auf einer Stufe. Somit konnte Ruffy endlich einen Teil seines Versprechens erfüllen, das er Shanks vor so langer Zeit gab: Er ist ein großer Pirat geworden.

Die Zeit für ihr Wiedersehen ist längst überfällig

Die Zeit ist somit endlich reif für ein längst überfälliges Wiedersehen der beiden Piraten. Zu sehen, wie sich beide nun gewissermaßen auf Augenhöhe begegnen werden, stelle ich mir überaus spannend vor. Ruffy ist nicht mehr der kleine Junge von damals und Shanks weiß das, wie wir nicht zuletzt aufgrund seiner Reaktionen auf die Berichte über Ruffys Taten und sein immer größer gewordenes Kopfgeld wissen.

Oda scheint übrigens Gefallen daran gefunden zu haben, uns Fans damit immer wieder zu triezen. Allein in den letzten Monaten kam es beinahe zweimal (Wano Kuno & Film: Red) zu einem Treffen von Ruffy und Shanks, doch der One Piece-Schöpfer scheint es zu lieben, seine Fans zappeln zu lassen. Diese kleinen Teaser sind es, die das Warten auf ihr großes Wiedersehen nur noch unerträglicher machen!

One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda gelingt es wunderbar, diese in One Piece zentrale Beziehung zwischen Ruffy und Shanks glaubhaft immer wieder aufflammen zu lassen. Wenn es endlich zu ihrem großen Wiedersehen kommt, dürften sie sich auch allerlei zu erzählen haben.

Sie könnten sich über ihre großen Abenteuer austauschen, gemeinsam in Erinnerungen an früher schwelgen und Ruffy kann seinem Kindheitshelden dann natürlich endlich seinen Strohhut zurückgeben. Gerade letzteres wäre ein enorm wichtiges Ereignis für beide, würde sich doch so der Kreis schließen. Es würde symbolisieren, dass Ruffy sein Versprechen gehalten, somit eines seiner wichtigsten persönlichen Ziele erreicht hat und Shanks gleichzeitig seine Erfolge anerkennt. Es sind Momente, auf die ich bereits eine halbe Ewigkeit hinfiebere und die ich unbedingt erleben möchte!

Sven Raabe Sven ist seit knapp 20 Jahren leidenschaftlicher One Piece-Fan und verfolgt sowohl den Anime als auch den Manga. Da in all dieser Zeit die gemeinsamen Szenen von Ruffy und Shanks regelrecht Seltenheitswert haben, hofft er, dass sie sich bald endlich wiedersehen.

Vorausgesetzt natürlich, sie werden einander im Guten wiedersehen. Ruffys Ziel ist es schließlich, alle Piraten-Kaiser zu stürzen und somit ebenfalls Shanks. Dieser gab seiner Crew in Wano kürzlich außerdem den Befehl, sich schnellstmöglich das One Piece unter den Nagel zu reißen. Deshalb wäre es durchaus denkbar, dass sich die Rothaar- und Strohhut-Piraten bei ihrem Treffen als Gegner gegenüberstehen könnten.

Zumindest ich erhoffe mir aber ein friedliches Wiedersehen - dafür habe ich zu lange darauf warten müssen. Allein die Übergabe des Strohhutes wäre ein wichtiger Schlüsselmoment für den Abschluss der Serie. Schon der Gedanke, beiden Charaktere dabei zuzusehen, zaubert mir beim Schreiben dieser Zeilen ein Lächeln aufs Gesicht und vermutlich dürfte es vielen von euch ähnlich gehen. Die zwei haben immer noch eine ganz spezielle Verbindung und diese muss sich nach so vielen Jahren wieder entfalten. Sie gemeinsam herzhaft lachen zu sehen, wäre sicherlich großartig mitzuerleben.

Ob es wirklich so kommen wird, das weiß aktuell vermutlich nur Eiichiro Oda selbst, doch ich hoffe sehr, dass sich Ruffy sowie der Rote Shanks bald wiedersehen und hoffentlich zusammen mit ihren Crews eine große Party schmeißen, ehe der vom One Piece-Schöpfer bereits für den finalen Arc angekündigte große Weltkrieg letztendlich ausbrechen und alles verändern wird.

Wünscht ihr euch ein baldiges Wiedersehen von Ruffy und Shanks in One Piece? Verratet uns eure Meinung gerne unten in den Kommentaren.