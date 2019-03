Bandai Namcos Open World-Abenteuer One Piece: World Seeker wird auch nach dem Release mit weiteren Inhalten bedacht. Zusammen mit dem Launch-Trailer haben die Macher einen ersten DLC angekündigt.

One Piece erhält auch nach Release neue Inhalte

Wann ist der Release? Während das Hauptspiel am 15. März 2019 für PS4, Xbox One und PC aufschlägt, ist der erste DLC für den frühen Sommer 2019 angedacht, womöglich im Juni. Ein genaues Erscheinungsdatum für den Zusatzcontent gibt es aber noch nicht.

Was der DLC bieten wird, verrät Bandai Namco aber noch nicht. Wir können aber etwas spekulieren. Was wäre möglich? Welche Gerüchte gibt es?

In World Seeker ist nur Strohhut-Captain Ruffy spielbar. Gut möglich, dass uns der DLC in die Rolle anderer Piraten schlüpfen lässt

Im Hauptspiel begeben wir uns auf die Insel Prison Island. Vielleicht können wir dann auch eine komplett neue Region der Open World erkunden

Laut eines angeblichen Insiders soll World Seeker mehrere DLC-Packs erhalten, die zusätzliche Kostüme aus Franchises wie Dragon Ball und Naruto für die Mitglieder der Strohhutbande enthalten

Vielleicht bringt der DLC aber auch einfach nur neue Quests, um uns noch länger bei Laune zu halten

Konkrete Infos werden wir natürlich von Bandai Namco erfahren.

Worum geht's in One Piece World Seeker? Im Action-Adventure dürfen Fans des beliebten Mangas und Animes erstmals eine Open World erkunden. Dafür schlüpft ihr in die Rolle von Ruffy und untersucht eine Gefängnisinsel der Marine. Per Knopfdruck kann Ruffy seine Gum-Gum-Kräfte einsetzen und damit nicht nur kämpfen, sondern seine Arme auch als Kletterhaken benutzen, um beispielsweise auf Türme oder Berge zu kraxeln.

Quelle