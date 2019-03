Vor ein paar Tagen wurde One Piece: World Seeker veröffentlicht und Fans der Strohhutbande rund um den Piratenkapitän Ruffy dürfen zum ersten Mal ein One Piece-Singleplayer-Abenteuer erleben, in der es eine Open World zu erkunden gibt. Schon bald werden Fans des Spiels sogar noch mehr zu tun bekommen, denn kostenlose Updates mit neuen Inhalten sind bereits auf dem Weg.

Wie der japanische Gaming-Blog Ryokutya2089 (via Gematsu) berichtet, wurde in der neuesten Monatsausgabe des V-Jump-Magazins enthüllt, dass One Piece: World Seeker unter anderem einen Foto-Modus bekommt. Aber auch neue Gameplay-Inhalte in Form von besonderen Herausforderungen sind geplant.

Alle Gratis-Updates von One Piece: World Seeker auf einem Blick:

Neues "Raid Suit"-Kostüm für Ruffy

Foto-Modus namens "Wffect & Frame Camera"

"Challenge Missions", in denen wie Gegnerwellen überleben müssen

Zusätzliche Ausrüstung

Kostenpflichtige DLCs kommen trotzdem: Diese kostenlosen Inhalte sind losgelöst von den DLC-Plänen von One Piece: World Seeker. Gemeinsam mit dem Launch-Trailer des Spiels wurde enthüllt, dass uns im Sommer 2019 das erste DLC-Paket erwartet. Ob damit Story-Inhalte gemeint sind, lässt Bandai Namco bislang aber offen.

Wie ist euer Eindruck zu One Piece: World Seeker bisher?