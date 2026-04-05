One Piece-Fans stimmen für den beliebtesten Charakter der Geschichte ab und in Europa ist Ruffy aktuell nicht einmal in den Top 3

Wer ist der beliebteste Charakter in One Piece? Eine offizielle Umfrage will das ganz genau wissen - und hat zumindest in der europäischen Region einige Überraschungen parat. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen.

Jusuf Hatic
05.04.2026 | 06:30 Uhr

Der zweite globale One Piece-Beliebtheitswettbewerb ist in vollem Gange. Der aktuelle Zwischenstand hat einige Überraschungen parat. (© Eiichiro Oda Shueisha) Der zweite globale One Piece-Beliebtheitswettbewerb ist in vollem Gange. Der aktuelle Zwischenstand hat einige Überraschungen parat. (© Eiichiro Oda / Shueisha)

Trotz seiner fast drei Jahrzehnte der Veröffentlichung macht der One Piece-Manga bei einem Szenetrend kaum mit: Nur selten lässt Schöpfer Eiichiro Oda seine Charaktere in einem weltweiten Beliebtheitswettbewerb gegeneinander antreten.

Eine solche Umfrage läuft aktuell erst zum zweiten Mal: Seit dem 4. März 2026 können Fans aus aller Welt über ihre Lieblinge abstimmen. Gefeiert wird damit das Durchbrechen der 600-Millionen-Marke (!) im Kontext der Auflage, die sich weltweit im Umlauf befinden.

Die offizielle Webseite hierzu gibt regelmäßig einen Zwischenstand zu den Ergebnissen ab - und nach vier Wochen steht zumindest in Europa eine Überraschung fest.

Video starten 0:37 Neuer One Piece-Ableger mit Nami in der Hauptrolle hat endlich ein Releasedatum

One Piece Top 100: Ruffy nicht einmal auf dem Treppchen

Im "One Piece WT 100" genannten Beliebtheitswettbewerb stehen grundsätzlich alle Charaktere zur Auswahl, die Oda je in seinem Manga namentlich erwähnt hat.

  • Damit stehen stolze 1.567 Figuren bereit, um sich die Krone des beliebtesten One Piece-Charakters zu sichern.
  • Fans haben bis einschließlich 11. Juni 2026 Zeit, um ihre Stimme auf der offiziellen Webseite abzugeben.

Weil das eine ganz schön lange Zeit ist, versorgen uns die Veranstalter*innen immer mal wieder mit Zwischenständen, die in eine von acht Regionen aufgedröselt sind. Und europäische Fans liefern dabei eine Überraschung ab, denn Hauptcharakter Monkey D. Ruffy landet hier nach vier Wochen nur auf dem vierten Platz.

Auch die übrigen Mitglieder des "Monster-Trios der Strohhüte" sind zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung nicht auf Platz 1 zu finden. Sanji landet hier auf Platz 2, während Zorro sich aktuell mit der Bronzemedaille zufriedengeben muss - verratet das den beiden besser nicht.

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Der aktuelle Spitzenrang wird indes von einer Strohhutpiratin belegt: Nami ist zumindest in Europa die beliebteste Figur aus One Piece. Diesen Platz belegt die Navigatorin auch in Zentral- und Südamerika, dem Nahen Osten sowie Afrika - keine schlechten Aussichten also, um zum Schluss auch global als beliebteste One Piece-Figur dazustehen.

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