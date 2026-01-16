Heute Abend im TV: Schaut euch den höchstbewerteten One Piece-Film an, der es in Deutschland nie ins Kino geschafft hat

Zu One Piece sind eine Menge Filme erschienen – ganze 15 Stück gibt es mittlerweile. Einer der besten kommt nun wieder zu uns ins Free-TV, nachdem er es leider nie in die deutschen Kinos geschafft hat. One Piece Z stellt einen ehemaligen Marineadmiral und damit einen Feind der Strohhüte in den Mittelpunkt – Und heute zur besten Sendezeit geht's los.
- Film: One Piece Z
- Ausstrahlung: 16.01.2025 auf ProSiebenMaxx
- Uhrzeit: 20:15 Uhr zur Primetime, Wiederholung am 17.01.2025 um 01:00 Uhr nachts
Darum geht es in One Piece Z
In der Neuen Welt treffen die Strohhüte auf den ehemaligen Marineadmiral Zephyr – heute bekannt als Z. Er hat treue Anhänger*innen unter ehemaligen Marinesoldat*innen um sich geschart. Gemeinsam hat die Truppe sogenannte Dyna-Steine gesammelt, um die Neue Welt zu zerstören und damit das Piratenzeitalter eigenhändig zu beenden. Das wollen Ruffy und Co. natürlich verhindern – und auch aktuell aktive Marinesoldat*innen erscheinen auf der Bildfläche, darunter aktuelle Admirale.
Ein paar Zahlen und Fakten
Bis heute ist One Piece Z laut IMDb der höchstbewertete One-Piece-Film. Mit einer durchschnittlichen 7,7er-Wertung befindet er sich knapp vor Stampede, das einige Jahre später erschienen ist und eine 7,5er-Wertung besitzt.
One Piece Z ist beim Kinostart in Japan besonders gut angekommen. Damals hat der Film am ersten Wochenende rund 16 Millionen US-Dollar eingespielt.
Die gesamten Einnahmen des Films belaufen sich auf 85 Millionen US-Dollar, wobei 83 Millionen allein in Japan generiert wurden. Für einen One-Piece-Film lässt sich das als Erfolg einbuchen, doch im internationalen Markt ist das keine herausragende Zahl. Das dürfte aber auch teilweise daran liegen, dass One Piece Z nicht weltweit erschienen ist, sondern ausschließlich in asiatischen Ländern.
Auch wir sind im Jahr 2012 nicht in den Genuss gekommen, One Piece Z im Kino zu schauen. Bei uns ist der Film erst Ende 2013 auf DVD und Blu-ray erschienen. Die Premiere im Fernsehen folgte dann ein Jahr später.
Habt ihr One Piece Z schon gesehen, oder habt ihr das heute Abend vor?
