Heute Abend im TV: Schaut euch den höchstbewerteten One Piece-Film an, der es in Deutschland nie ins Kino geschafft hat

One Piece Z dreht sich um einen ehemaligen Marineadmiral und erzählt eine der interessantesten Geschichten der Filme zum beliebten Manga.

Cassie Mammone
16.01.2026 | 05:30 Uhr

Der ehemalige Marineadmiral ist einer der coolsten Bösewichte von One Piece. Da ist es fast schade, dass er nur in dem einen Film vorkommt. (© Eiichiro Oda Toei Animation) Der ehemalige Marineadmiral ist einer der coolsten Bösewichte von One Piece. Da ist es fast schade, dass er nur in dem einen Film vorkommt. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Zu One Piece sind eine Menge Filme erschienen – ganze 15 Stück gibt es mittlerweile. Einer der besten kommt nun wieder zu uns ins Free-TV, nachdem er es leider nie in die deutschen Kinos geschafft hat. One Piece Z stellt einen ehemaligen Marineadmiral und damit einen Feind der Strohhüte in den Mittelpunkt – Und heute zur besten Sendezeit geht's los.

  • Film: One Piece Z
  • Ausstrahlung: 16.01.2025 auf ProSiebenMaxx
  • Uhrzeit: 20:15 Uhr zur Primetime, Wiederholung am 17.01.2025 um 01:00 Uhr nachts

Darum geht es in One Piece Z

In der Neuen Welt treffen die Strohhüte auf den ehemaligen Marineadmiral Zephyr – heute bekannt als Z. Er hat treue Anhänger*innen unter ehemaligen Marinesoldat*innen um sich geschart. Gemeinsam hat die Truppe sogenannte Dyna-Steine gesammelt, um die Neue Welt zu zerstören und damit das Piratenzeitalter eigenhändig zu beenden. Das wollen Ruffy und Co. natürlich verhindern – und auch aktuell aktive Marinesoldat*innen erscheinen auf der Bildfläche, darunter aktuelle Admirale.

Ein paar Zahlen und Fakten

Bis heute ist One Piece Z laut IMDb der höchstbewertete One-Piece-Film. Mit einer durchschnittlichen 7,7er-Wertung befindet er sich knapp vor Stampede, das einige Jahre später erschienen ist und eine 7,5er-Wertung besitzt.

One Piece Z ist beim Kinostart in Japan besonders gut angekommen. Damals hat der Film am ersten Wochenende rund 16 Millionen US-Dollar eingespielt.

Die gesamten Einnahmen des Films belaufen sich auf 85 Millionen US-Dollar, wobei 83 Millionen allein in Japan generiert wurden. Für einen One-Piece-Film lässt sich das als Erfolg einbuchen, doch im internationalen Markt ist das keine herausragende Zahl. Das dürfte aber auch teilweise daran liegen, dass One Piece Z nicht weltweit erschienen ist, sondern ausschließlich in asiatischen Ländern.

Auch wir sind im Jahr 2012 nicht in den Genuss gekommen, One Piece Z im Kino zu schauen. Bei uns ist der Film erst Ende 2013 auf DVD und Blu-ray erschienen. Die Premiere im Fernsehen folgte dann ein Jahr später.

Habt ihr One Piece Z schon gesehen, oder habt ihr das heute Abend vor?

