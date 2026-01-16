Heute Abend im TV: Schaut euch den höchstbewerteten One Piece-Film an, der es in Deutschland nie ins Kino geschafft hat

Der ehemalige Marineadmiral ist einer der coolsten Bösewichte von One Piece. Da ist es fast schade, dass er nur in dem einen Film vorkommt. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Zu One Piece sind eine Menge Filme erschienen – ganze 15 Stück gibt es mittlerweile. Einer der besten kommt nun wieder zu uns ins Free-TV, nachdem er es leider nie in die deutschen Kinos geschafft hat. One Piece Z stellt einen ehemaligen Marineadmiral und damit einen Feind der Strohhüte in den Mittelpunkt – Und heute zur besten Sendezeit geht's los.

Film: One Piece Z

One Piece Z Ausstrahlung: 16.01.2025 auf ProSiebenMaxx

16.01.2025 auf ProSiebenMaxx Uhrzeit: 20:15 Uhr zur Primetime, Wiederholung am 17.01.2025 um 01:00 Uhr nachts

Darum geht es in One Piece Z

In der Neuen Welt treffen die Strohhüte auf den ehemaligen Marineadmiral Zephyr – heute bekannt als Z. Er hat treue Anhänger*innen unter ehemaligen Marinesoldat*innen um sich geschart. Gemeinsam hat die Truppe sogenannte Dyna-Steine gesammelt, um die Neue Welt zu zerstören und damit das Piratenzeitalter eigenhändig zu beenden. Das wollen Ruffy und Co. natürlich verhindern – und auch aktuell aktive Marinesoldat*innen erscheinen auf der Bildfläche, darunter aktuelle Admirale.

Ein paar Zahlen und Fakten

Bis heute ist One Piece Z laut IMDb der höchstbewertete One-Piece-Film. Mit einer durchschnittlichen 7,7er-Wertung befindet er sich knapp vor Stampede, das einige Jahre später erschienen ist und eine 7,5er-Wertung besitzt.

One Piece Z ist beim Kinostart in Japan besonders gut angekommen. Damals hat der Film am ersten Wochenende rund 16 Millionen US-Dollar eingespielt.

Die gesamten Einnahmen des Films belaufen sich auf 85 Millionen US-Dollar, wobei 83 Millionen allein in Japan generiert wurden. Für einen One-Piece-Film lässt sich das als Erfolg einbuchen, doch im internationalen Markt ist das keine herausragende Zahl. Das dürfte aber auch teilweise daran liegen, dass One Piece Z nicht weltweit erschienen ist, sondern ausschließlich in asiatischen Ländern.

Auch wir sind im Jahr 2012 nicht in den Genuss gekommen, One Piece Z im Kino zu schauen. Bei uns ist der Film erst Ende 2013 auf DVD und Blu-ray erschienen. Die Premiere im Fernsehen folgte dann ein Jahr später.

Habt ihr One Piece Z schon gesehen, oder habt ihr das heute Abend vor?