One Punch Man für PS4 & Xbox zeigt 4 weitere Charaktere: Das sind sie

Mit One Punch Man: A Hero Nobody Knows wurde vor wenigen Wochen ein Kampfspiel mit dem kultigen Anime-Held in der Hauptrolle für PS4, Xbox One und PC angekündigt. In einem zweiten Trailer hat Publisher Bandai Namco jetzt weitere vier Charaktere vorgestellt. Neu mit dabei sind:

Vaccine Man

Mosquito Girl

Carnage Kabuto

Deep Sea King

Ob wir gegen die Bösewichte im 3v3 lediglich antreten oder sie auch selbst spielen können, verrät uns der Trailer leider nicht. Das Video mit allen Charakteren in Aktion könnt ihr euch hier ansehen:

Das sind die neuen Charaktere

Mosquito Girl

Erster Auftritt im Anime: Introduction Saga - Episode 2

Hintergrund: Mosquito Girl ist der erste künstlich erschaffene Mutant von Dr. Genus auf den Saitama trifft. Sie betrachtet Menschen als Beute und will lediglich ihr Blut aussaugen.

Carnage Kabuto

Erster Auftritt im Anime: Introduction Saga - Episode 3

Hintergrund: Carnage Kabuto wurde von Dr. Genus erschaffen und ist sein stärkster künstlicher Mutant, der alles zerstört was ihm in den Weg kommt.

Deep Sea King

Erster Auftritt im Anime: Hero Association Saga - Episode 7

Hintergrund: Der Deep Sea King ist der Oberböserwicht des Sea Monster-Arc und sieht Menschen lediglich als Futter an.

Vaccine Man

Erster Auftritt im Anime: Introduction Saga - Episode 1

Hintergrund: Vaccine Man ist einer der ersten Schurken auf den Held Saitama trifft. Er handelt seiner Meinung nach im Sinne der Erde und sieht die Menschheit als eine Art Infektion an.

Weitere Infos zu One Punch Man:

Alle Infos zu A Hero Nobody Knows

Auf welchen Charakter freut ihr euch am meisten?