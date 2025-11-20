One Punch Man wird "immer schlechter": Auch die jüngsten Folgen in Staffel 3 haben so einfache Fehler, dass Fans jetzt den Einsatz von KI vermuten

Es wird nicht besser: Erneut gerät die dritte Staffel von One Punch Man in die Kritik. (Bildquelle: J.C. Staff / One)

Die dritte Staffel von One Punch Man kommt einfach nicht zur Ruhe: Auch die jüngsten Folgen werden von Fans der Serie knallhart abgestraft. Die Community nimmt hier gleich mehrere Szenen unter die Lupe, die mit so auffälligen Fehlern "glänzen" – weswegen OPM-Fans vermuten, dass hier Künstliche Intelligenz zum Einsatz gekommen sein muss.

Gearsper und Atomic Samurai im Fokus

Besonders kritisch werden aktuell Szenen zweier Mitglieder der Heldenvereinigung gesehen: Sowohl C-Klasse-Held "Gearsper" als auch der S-Klasse-Held "Atomic Samurai" tauchten in den vergangenen Episoden von One Punch Man mit banalen Fehlern auf.

1:54 One Punch Man: Nach langer Funkstille gibt es endlich den ersten Teaser zu Staffel 3

Autoplay

In der jüngsten OPM-Folge scheint Atomic Samurai einen sehr seltsamen Haarschnitt zu haben: Der Zopf des Helden wurde buchstäblich horizontal abgeschnitten.

Das übernommene Mangapanel der Szene schneidet die Samurai-Haare ebenfalls an dieser Stelle ab; Animationsstudio J.C. Staff hat sich allerdings nicht mehr die Mühe gemacht oder machen können, den Rest der Frisur nachzuzeichnen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Im Fall von Atomic Samurai lässt sich mit außerordentlich viel Wohlwollen vielleicht noch argumentieren, dass es sich um einen Flüchtigkeitsfehler handelt. Wesentlich kritischer ist die Stimmung beim Gearsper-Fehler, denn hier wird der Name auf dem Helm des Helden falsch geschrieben: Statt "ESP" (für Esper) steht im Anime "EOOP":

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Spätestens ein solcher Fehlertyp sollte schon bei einem Korrekturdurchgang auffallen, wie die Community meint, und äußert einen bösen Verdacht: Solche Grafikfehler entstehen öfter beim Einsatz von generativer KI, die bis heute nicht allzu gut mit Texten auf Bildern umgehen kann.

"Nur KI macht diese Fehler. Nutzen die das?" "BangerDanger11" via X

Mit "die" ist das Animationsstudio J.C. Staff gemeint, das nach der ersten Staffel von Madhouse das OPM-Ruder übernommen hat und seitdem ob der mangelhaften Animationsqualität massiv in Kritik gerät.

Da sich das Animationsstudio zum Feedback grundsätzlich in Schweigen hüllt, ist auch nicht komplett auszuschließen, dass für die Umsetzung der dritten Staffel von One Punch Man Künstliche Intelligenz genutzt wird.

Ein Novum wäre der KI-Einsatz in der Animeindustrie nur bedingt: Gerade bei Untertiteln und Synchronisationen setzen einzelne Studios bereits auf ChatGPT & Co. Das komplette Generieren von Bildern – gerade bei einem nominell so großen Franchise wie One Punch Man – wäre allerdings auch für die Industrie eine neue Stufe.

Was haltet ihr vom möglichen KI-Einsatz in Animeserien?