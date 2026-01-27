Open-World-Hit: Einen der schönsten PS5-Shooter gibt's jetzt zum Top-Preis!

Diesen Open-World-Shooter für PS5 bekommt ihr bei Amazon jetzt zusammen mit der neuen Erweiterung im Sonderangebot.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen großen Open-World-Shooter für PS5 günstig im Angebot schnappen – und zwar inklusive der brandneuen, erst am 19. Dezember 2025 erschienenen Erweiterung, die im PlayStation Store allein einzeln 24,99€ kostet. Für das Paket mit dem Hauptspiel zahlt ihr im Vergleich dazu jetzt nur noch einen Aufpreis von schlappen 5€. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Der Deal soll laut Shopseite offiziell noch bis zum 15. Februar laufen, könnte aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Übrigens hat Amazon diese Woche noch einige weitere PS5-Angebote gestartet. Die Übersicht findet ihr hier:

Wunderschöne Welt, düstere Erweiterung: Das ist der Open-World-Shooter für PS5

Allein für die wunderschönen Landschaften lohnt sich ein Blick auf diesen Open-World-Shooter schon.

Es geht hier um die Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition. Diese liefert euch das große, auf den Filmen von James Cameron basierende Open-World-Actionspiel zusammen mit der neuen Erweiterung From the Ashes. Die Erweiterung bietet eine neue Story, in der ihr zwar erneut einen Na'vi-Krieger spielt, nun aber gegen andere Na'vi vom Asche-Clan kämpft. Das Add-on wechselt standardmäßig in die Third-Person-Perspektive, ihr könnt aber auch in First Person weiterspielen.

Dem Namen entsprechend bekommt ihr in der Erweiterung nun auch düstere, von Krieg und Feuer zerstörte Landschaften geboten. Das Hauptspiel hingegen lässt euch den Planeten Pandora in seiner ganzen grünen Pracht bewundern: Pandora bietet dichten Dschungel und zerklüftete Felslandschaften, die vor allem dann, wenn ihr sie vom Rücken eures Flugtieres aus betrachtet, schlicht atemberaubend schön aussehen.

6:03 Avatar: Frontiers of Pandora - Feurigen Erweiterung From the Ashes im Gameplay-Trailer

Autoplay

Doch auch, wenn ihr am Boden unterwegs seid, ist die Open World von Avatar: Frontiers of Pandora ein echtes optisches Highlight, weil ihr dann die fremdartige Tier- und Pflanzenwelt bewundern könnt, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde, bis hin zu kleinsten, umherkrabbelnden Tierchen. Ihr selbst schlüpft in die Rolle eines gut drei Meter großen Na'vi, der sich auch wegen seiner Beweglichkeit etwas anders spielt als der typische Shooter-Protagonist.

Trotz dieser Besonderheit folgt Avatar: Frontiers of Pandora im Kern der typischen Far-Cry-Formel, einschließlich feindlicher Stützpunkte, die ihr einnehmen müsst. Weil euer Na'vi sowohl ein menschliches Militärtraining bekommen hat als auch mit den Waffen der Na'vi vertraut ist, bekommt ihr hier allerdings ein einzigartiges Waffenarsenal geboten. Trotzdem ist es letztlich vor allem die wunderschöne Spielwelt, die Avatar von der Open-World-Konkurrenz abhebt.