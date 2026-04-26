Open-World-Hit für Switch 2: Über 12 Millionen Mal verkauftes Nintendo-Spiel ist jetzt supergünstig!

57% Rabatt: Dieses große Switch 2-Spiel gibt's jetzt richtig günstig im Angebot. Wie lange der Deal noch läuft, ist jedoch unbekannt.

Jetzt könnt ihr euch ein großes Open-World-Spiel, das sich allein im letzten Jahr 12,3 Millionen Mal verkauft hat und mittlerweile noch ein paar Millionen höher liegen dürfte, günstig für Switch 2 abstauben. Bei Amazon bekommt ihr aktuell stolze 57 Prozent Rabatt auf den UVP, was für ein so großes Nintendo-Exklusivspiel ungewöhnlich günstig ist, zumal es erst rund ein halbes Jahr alt ist. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis könnte sich also jederzeit ändern. Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere Switch-Spiele im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Neue Kämpfe, altes Sammel-Prinzip: Das ist der Open-World-Hit für Switch 2!

Pokémon-Legenden: Z-A schickt euch in eine Großstadt im französischen Stil.

Es geht hier natürlich um das im Oktober erschienene Pokémon-Legenden: Z-A, bei dem es sich zwar um ein Spin-off der Pokémon-Reihe handelt, das aber trotzdem im Kern das traditionelle Spielerlebnis bietet: Auch diesmal geht es also wieder darum, möglichst viele der niedlichen Monster zu sammeln, sie zu trainieren und sie dann in taktischen Kämpfen gegen andere Pokémon antreten zu lassen.

Beim Kampfsystem schlägt Pokémon-Legenden: Z-A jedoch einen anderen Weg ein: Erstmals laufen die Gefechte nicht mehr rundenbasiert, sondern in Echtzeit ab, mit Cooldowns für Spezialfähigkeiten und der Möglichkeit, feindlichen Attacken auszuweichen, weshalb nun gutes Timing wichtig ist. Schon dadurch bekommen die Kämpfe eine ganz neue taktische Dimension. Hinzu kommt noch, dass diesmal auch die Trainer selbst Ziel von Angriffen werden können.

10:29 Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

Autoplay

Auch die Spielwelt ist etwas Besonderes: Ihr werdet in die aus Pokémon X und Y bekannte Kalos-Version geschickt und erkundet eine Open World, die aus der futuristischen, an Paris angelehnten Großstadt Illumina City und ihrer Umgebung besteht. Die Stadt befindet sich gerade im Umbruch, da ein Programm für das Zusammenleben von Menschen und Pokémon gestartet wurde. Draußen im Umland stoßt ihr jedoch noch immer auf viele wilde Pokémon.

Wovon wir im Test weniger begeistert waren, ist die Technik. Da Pokémon-Legenden: Z-A auch noch für die erste Switch erschienen ist und wohl für diese optimiert wurde, holt die Switch 2 Edition grafisch längst nicht alles raus, was mit der neuen Konsole möglich gewesen wäre. Dennoch handelt es sich zumindest spielerisch um eines der mutigsten und modernsten Pokémon-Spiele seit Jahren, und die Experimente, die es wagt, sind durchweg gelungen.