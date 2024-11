Open-World-Rennspiel im Angebot: PS5-Hit mit 600 Fahrzeugen und wunderschönen Landschaften zum Top-Preis sichern!

Neben weiten, sonnigen Landschaften bekommt ihr in diesem PS5-Rennspielhit übrigens auch Straßenrennen in der Großstadt geboten.

Falls ihr Lust auf ein abwechslungsreiches Rennspiel habt, durch das ihr euch während der kalten Wintermonate in ein sonniges Urlaubsparadies flüchten könnt, findet ihr bei Amazon jetzt ein Schnäppchen. Dort könnt ihr euch nämlich gerade ein großes Open-World-Rennspiel für die PS5 zum Top-Preis im Angebot sichern:

Alternativ findet ihr den Deal auch bei Otto, ansonsten ist laut Vergleichsplattformen derzeit kein anderer Händler so günstig. Beide Shops machen keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt.

PS5-Rennspielhit: Rast mit 600 Fahrzeugen über die sonnige Insel!

1:27 The Crew Motorfest schickt euch und eure Traumautos ab sofort in den Hawaii-Urlaub

Es geht um das im letzten Jahr erschienene The Crew Motorfest, das euch auf O’ahu, eine der größten Inseln Hawaiis, schickt, um an einem riesigen Motorsportfestival teilzunehmen. Die offene Spielwelt bietet wunderschöne Landschaften und viel optische Abwechslung: Ihr rast nicht nur an sonnigen Stränden entlang, durch dichte Wälder hindurch oder um den majestätischen Vulkankrater herum, sondern kämpft euch auch durch den Verkehr in den Straßenschluchten der Hauptstadt Honolulu.

Noch abwechslungsreicher ist allerdings der Fuhrpark: In The Crew Motorfest stehen über 600 Vehikel zur Verfügung, darunter nicht nur Rennwagen von der Formel 1 bis zum Oldtimer, sondern auch Quads, Motorräder, Motorboote und sogar Flugzeuge! Von den sogenannten Playlists, bei denen es sich um Verkettungen verschiedener Wettbewerbe handelt, könnt ihr euch in der Fahrzeug-Kategorie, die euch gerade am meisten interessiert, über die Insel führen lassen.

Die Auswahl an Fahrzeugen in The Crew Motorfest ist riesig. Ihr seid nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Luft und auf dem Wasser unterwegs.

Eine bis ins letzte Detail authentische Simulation aller Vehikel solltet ihr allerdings nicht erwarten. The Crew Motorfest ist nämlich ein eher auf schnellen Spielspaß und leichte Zugänglichkeit angelegter Arcade-Racer. Rennspiel-Enthusiasten, die auf der Suche nach einer anspruchsvollen Simulation sind, sind nach wie vor bei Gran Turismo 7 besser aufgehoben. Dort gibt’s jedoch keine Open World und keinen so vielfältigen Fuhrpark.

Bei Amazon könnt ihr The Crew Motorfest für PS5 gerade zum Top-Preis von nur 24,09€ abstauben:

