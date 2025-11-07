Open-World-Rollenspiel für PS5 jetzt 50€ günstiger im Angebot: Dieses finstere Fantasy-Abenteuer haben wir im Test geliebt!

Dieses große Fantasy-Rollenspiel kann nicht nur mit seiner atmosphärischen Spielwelt, sondern auch mit seinem tollen Kampfsystem punkten.

Finsteres Fantasy-Abenteuer mit spannenden Kämpfen: Das bietet der PS5-Rollenspielhit

Es geht hier um Dragon's Dogma 2, das in unserem GamePro-Test stattliche 88 Punkte abgestaubt hat. Wie schon beim Vorgänger handelt es sich um ein düsteres Action-Rollenspiel mit einer großen Open World. Die dichte Atmosphäre der mittelalterliche Fantasy-Welt ist dabei fraglos eines der Highlights des Spiels, denn die Welt wirkt nicht nur glaubhaft, sondern ist auch mit Details, Geheimnissen und kleinen Geschichten gefüllt, auf die man an jeder Ecke stoßen kann.

Mindestens ebenso wichtig ist das Kampfsystem, das zwar auf den ersten Blick sehr schnell und actionreich wirkt, aber auch einen erstaunlichen taktischen Tiefgang bietet. Dieser entsteht dadurch, dass ihr in der Regel nicht allein, sondern mit bis zu drei Vasallen unterwegs seid, weshalb die kluge Zusammenstellung eurer Gruppe und eure eigene Positionierung im Gefecht extrem wichtig sind. Außerdem haben Monster spezifische Schwächen, die man klug ausnutzen muss.

Dragon's Dogma 2 gehört auf jeden Fall zu den unheimlicheren unter den großen Open-World-Rollenspielen für PS5.

Einer der drei Vasallen ist übrigens euer fester Hauptvasall, den ihr selbst weiterentwickelt. Die beiden anderen könnt ihr euch hingegen über die Online-Funktion bei anderen Spieler*innen ausleihen und wechseln. Das Besondere dabei: Die geliehenen Vasallen haben ein eigenes Gedächtnis und erinnern sich daran, welche Abenteuer sie in ihrer ursprünglichen Welt bereits erlebt haben. Dadurch können sie euch nützliche Tipps für eure Reise geben.

Der Umfang kann sich ebenfalls sehen lassen. Mit rund 50 Spielstunden hat Dragon's Dogma 2 allerdings auch keine Überlänge, sondern ist gerade so lang, wie die spannende Story, die sich um schwarze Magie, Intrigen und eine in einem ewigen Kreislauf gefangene Welt dreht, fesseln kann. Da zudem inzwischen einige Patches erschienen sind, um den zum Release noch unsauberen technischen Zustand zu verbessern, ist Dragon’s Dogma 2 nun ein rundum gelungenes Fantasy-Abenteuer.