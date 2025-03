Open-World-Spiel für PS5: Diesen Geheimtipp aus 2024 gibt’s jetzt schon 73% günstiger im Angebot!

Dieses wirklich einzigartige Open-World-Spiel aus 2024 hätte noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient.

Lust auf ein Open-World-Spiel für PS5, das vieles anders macht als andere Vertreter des Genres und euch in eine postapokalyptische Welt entführt? Dann könnt ihr bei MediaMarkt gerade ein Schnäppchen machen. Dort gibt es nämlich einen Geheimtipp, den die meisten von euch noch nicht gespielt haben dürften, stolze 73 Prozent günstiger als zum Release in 2024:

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei Saturn, günstiger als bei diesen beiden Händlern gibt es das Spiel laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Es gibt übrigens kein offizielles Ablaufdatum für den Deal, der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Als Dämon durch die Postapokalypse: Das bietet der Open-World-Geheimtipp für PS5

Der Panzer ist euer bester Freund in diesem schrägen, postapokalyptischen Open-World-Spiel.

Es geht hier um Sand Land, das euch in eine postapokalyptische Welt aus der Feder des leider im letzten Jahr verstorbenen Dragon-Ball-Schöpfers Akira Toriyama schickt, welche jedoch viel bunter und fröhlicher ist, als man es von dem düsteren Endzeit-Szenario erwarten würde. Inmitten einer riesengroßen Wüstenlandschaft spielt ihr den kleinen, aber äußerst kräftigen Dämonenprinzen Beelzebub, der sich in Begleitung anderer schräger Charaktere auf die Suche nach dem letzten Wasser macht.

Die Open World ist dabei abwechslungsreicher, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Ihr seid nicht immer nur im Wüstensand unterwegs, sondern erkundet auch Städte, Dörfer und Überreste der alten Kultur und erreicht später zudem andere, deutlich grünere Landschaften. Viel wichtiger ist aber, dass Sand Land auch spielerisch eine Menge Vielfalt und Ideen bietet.

Beelzebub ist nämlich nicht nur ein hervorragender Nahkämpfer, der Feinde mit seinen Spezialattacken reihenweise niederstrecken kann, sondern stellt sich auch als Fahrer geschickt an. Einen großen Teil des Gameplays nehmen die Kämpfe mit schwer bewaffneten Fahrzeugen ein. Am wichtigsten ist dabei euer Panzer, aber es gibt noch viele weitere Vehikel wie etwa verschiedene Mechs, die ihr nach und nach sammelt und die euch verschiedene Kampftaktiken erlauben.

Daneben stehen euch noch eine Reihe weniger robuster Fortbewegungsmittel vom Motorrad bis zum Luftkissenfahrzeug für den Fall zur Verfügung, dass ihr möglichst schnell über die Dünen brettern wollt. Zwischendurch erwarten euch zudem auch mal Jump&Run- sowie Schleich-Abschnitte, um etwas Abwechslung und Ruhe ins ansonsten sehr action- und temporeiche Gameplay zu bringen.

Alles in allem ist Sand Land erfrischend anders als die meisten anderen Open-World-Spiele, von der spannenden, aber humorvollen Story über die bunte Grafik und die schrullige Spielwelt bis hin zum starken Fokus auf Fahrzeugkämpfe. Wenn ihr also offene Spielwelten mögt, aber etwas gelangweilt seid vom Einerlei, das euch in dem Genre sonst so geboten wird, ist Sand Land definitiv einen Blick wert, vor allem zum aktuellen Preis von 18,99€: