Herr-der-Ringe-Spiel für Switch: Diese malerische Spielwelt gibt's jetzt günstig!

Erst letzten Sommer ist dieses schicke Herr-der-Ringe-Spiel für Switch erschienen, jetzt könnt ihr es günstiger abstauben.

Jetzt könnt ihr ein erst letztes Jahr erschienenes Herr-der-Ringe-Spiel günstiger abstauben. Die Switch-Version des malerischen Fantasy-Titels gibt es aktuell bei Amazon im Angebot. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr es gerade nirgendwo günstiger. Amazon macht jedoch keine Angaben zur Dauer des Deals, also kann sich der Preis jederzeit ändern. Hier kommt ihr direkt zum Angebot:

Falls dieses Spiel doch nicht das Richtige für euch ist, könnt ihr euch bei Amazon übrigens gerade auch noch einige weitere Switch-Spiele günstiger schnappen. Hier ein paar Beispiele:

Idyllisches Hobbit-Leben: Das ist das Herr-der-Ringe-Spiel für Switch!

1:43 Die Hobbit-Sim Tales of the Shire zeigt im Trailer das Leben im Auenland

Es geht hier um Tales of the Shire, das sich im Gegensatz zu anderen Herr-der-Ringe-Spielen, die euch meist gegen ganze Heerscharen von Orks in den Kampf ziehen lassen, ganz auf das idyllische Auenland konzentriert. Dabei handelt es sich um eine Open World, jedoch mit begrenztem Ausmaß: Im Dörfchen Wasserau spielt ihr einen Hobbit, der dort friedlich sein Leben führt und in einem Haus wohnt, das stark an Bilbos Anwesen erinnert, wie man es aus den Filmen kennt.

Spielerisch handelt es sich um eine Mischung aus Lebens- und Farming-Simulation, die in etwa mit Animal Crossing oder Stardew Valley zu vergleichen ist, sich aber sogar noch entspannter spielt. Ohne großen Druck geht ihr hier den verschiedensten Aktivitäten nach, darunter beispielsweise Angeln oder Gemüse anbauen, wobei das Kochen stets im Mittelpunkt steht, wie es sich für einen Hobbit gehört.

Auch Gandalf taucht in Tales of the Shire auf, ganz so wie in den Filmen sieht er aber nicht aus.

Es gibt verschiedene Minispiele, in denen ihr Zutaten verarbeitet, um aufwendige und köstliche Mahlzeiten zuzubereiten. Diese Mahlzeiten esst ihr nicht einfach nur selbst, sondern teilt sie mit anderen Auenland-Bewohnern und verbessert dadurch eure Beziehungen zu ihnen. Daneben erlebt ihr viele kleine Alltagsgeschichten, die sich etwa um die Gründung eines Angelvereins oder einen Wettstreit zwischen Händlern drehen und euch vor verschiedene Aufgaben stellen.

Aufregende Abenteuer solltet ihr in Tales of the Shire also nicht erwarten. Dafür bekommt ihr aber ein ideales Spiel, um nach einem anstrengenden Tag ein paar Stunden zu entspannen und den Frieden des Auenlands zu genießen. Dazu passt auch der malerische Grafikstil, der der Welt von Herr der Ringe einen niedlichen Bilderbuch-Look verleiht. Mit den Filmen hat all das zwar wenig zu tun (trotz Gastauftritten Gandalfs), aber zur Gemütlichkeit eines Hobbit-Lebens passt es ausgezeichnet.