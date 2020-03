Ori 2 in der Test-Übersicht: Das bislang beste Spiel des Jahres

Lange mussten wir warten, doch jetzt erscheint endlich mit Ori and the Will of the Wisps der Nachfolger eines der besten Metroidvanias der vergangenen Jahre für Xbox One und PC. Die Meinung von Kollege Tobi Veltin könnt ihr bereits im ausführlichen GamePro-Test nachlesen, doch was sagt eigentlich die internationale Presse zum Microsoft-Exclusive?

Wertungsübersicht & Metacritic-Score zu Ori and the Will of the Wisps

Auf Metacritic erhält das Spiel von 30 Magazinen eine Durchschnittswertung von 91 Punkten.*

erhält das Spiel von 30 Magazinen eine Durchschnittswertung von 91 Punkten.* Auf Opencritic erhält Ori aktuell von 51 Seiten eine Wertung von 89 Punkten.*

*Stand: 10. März, 18:19 Uhr.

Magazin Wertung TheSixthAxis 100 Game Informer 95 Hobby Consolas 93 Twinfinite 90 God is a Geek 90 Wccftech 87 DualShockers 85 VGC 100 GamePro 87 GameStar 91

Was wird gelobt, was kritisiert?

Insgesamt kommt Ori and the Will of the Wisps bei den Kritikern sehr positiv an. Die Stärken und Schwächen des Metroidvania laut der bereits publizierten Tests haben wir für euch hier zusammengefasst:

Das ist positiv: Charaktere und Geschichte, abwechslungsreiche Spielwelt, präzises und spaßiges Gameplay, hervorragender Soundtrack, fordernd aber nicht unfair, großer Umfang.

Das Fazit der Kollegen der GameStar:

"Ori and the Will of the Wisps berührt, fasziniert und begeistert mit exzellentem Spieldesign. Ein Meisterwerk, das niemand verpassen sollte."

Das ist negativ: Starke technische Probleme (Xbox One-Version), Trial&Error-Passagen, definiert das Genre nicht neu.

214 4 Mehr zum Thema Ori 2 im Test - Meisterliches Metroidvania mit Macken

Ori erscheint am 11. März 2020 für Xbox One und PC. Wie sieht es bei euch aus, werdet ihr euch das Spiel trotz aktueller technischer Macken für die Xbox One holen? Und falls ihr es schon habt, wie ist eure Spielerfahrung bislang?