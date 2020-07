Ori-Macher arbeiten an neuem Action-RPG ohne Xbox-Exklusivität

Ori and the Blind Forest sowie das Sequel Ori and the Will of the Wisps sind sehr atmosphärische Spiele. Alleine die Landschaften zu betrachten, lädt zum Träumen ein. Dass die Entwickler*innen bei den Moon Studios jetzt ein Action-RPG machen, lässt daher auf wunderschöne Spielgebiete und eine traumhafte Atmosphäre hoffen.

Dieses Rollenspiel, das sich momentan noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, entsteht in Partnerschaft mit Private Division, dem Publisher hinter dem Science-Fiction-Rollenspiel The Outer Worlds. Damit dürfte das RPG wohl auch für die PS4/PS5 und vielleicht sogar für die Nintendo Switch erscheinen, was bei den beiden Ori-Titeln nicht der Fall war, da Microsoft als Publisher fungierte. Einen Xbox-Exklusivtitel dürft ihr also nicht erwarten.

Das Team hat große Ziele

Es ist bisher noch so gut wie nichts über das neue Spiel bekannt, außer, dass es sich um ein Action-Rollenspiel handelt. Thomas Mahler und Gennadiy Korol von den Moons Studios meinen zum neuen Titel:

"Die Entwicklung der Ori-Reihe in den letzten zehn Jahren war eine fantastische Erfahrung für unser Team, und wir freuen uns, mit einem neuen Action-Rollenspiel unsere Ziele noch höher zu stecken. Wir führen unseren Erfolg auf den 'iterativen Polierprozess' zurück, den wir in den Moon Studios anwenden, und wir setzen diesen Entwicklungsstil fort, um ein neues Spiel zu schaffen, das alles bisher Geschaffene übertrifft."

Das sind große Worte. Was genau dahintersteckt, werden wir noch erfahren. Allerdings dürfte es noch eine Weile dauern, bevor dieses neuen Action-RPG der Ori-Macher erscheint.

Was uns an Ori and the Will of the Wisps gefallen hat, lest ihr im Test. Das Spiel soll auf der Xbox Series X wie zuletzt auf dem Xbox Showcase angekündigt mit einer 4K-Auflösung und einer Bildrate von 120 fps laufen.

Was erwartet ihr von einem Action-RPG der Ori-Entwickler? Muss es für euch vor allem bei der Atmosphäre überzeugen?