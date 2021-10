Bei Otto gibt es gerade die gut für die Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte Samsung EVO Plus mit 128 GB Speicherplatz für nur 11 Euro. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr sie derzeit bei keinem anderen Händler auch nur annähernd so günstig. Das Angebot ist allerdings nur noch heute gültig. Hier findet ihr es:

Zum Kaufpreis kommen noch Versandkosten von 2,95 Euro hinzu, sofern ihr keine Liefer-Flat habt. Falls ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr für sechs Monate eine kostenlose Liefer-Flat bekommen. Außerdem gibt es dann 15 Euro Rabatt, allerdings erst ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro. Hierfür müsstet ihr also noch etwas dazu bestellen. Mehr erfahrt ihr hier:

Was taugt die Samsung EVO Plus für die Nintendo Switch?

Die MicroSD-Speicherkarte Samsung EVO Plus bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s. Damit ist sie sehr gut für die Nintendo Switch geeignet, die lediglich 60 MB/s benötigt. Außerdem verfügt die Samsung EVO Plus über eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 60 MB/s und gehört damit der UHS-Klasse U3 an. Für den Einsatz in der Switch ist das gar nicht nötig, aber es bedeutet, dass ihr die Karte alternativ sogar zum Aufnehmen von 4K-Videos nutzen könnt.

Übrigens haben wir auf Vergleichsplattformen auch keine der Speicherkarten mit geringerer Schreibgeschwindigkeit zu einem so günstigen Preis gefunden. Der Kauf der Samsung EVO Plus macht also auch dann Sinn, wenn ihr sie wirklich nur in der Switch nutzen wollt und euch die Schreibgeschwindigkeit egal ist.

Mehr darüber, worauf ihr bei Kauf von Speicherkarten für die Nintendo Switch achten solltet, erfahrt ihr in unserer MicroSD-Kaufberatung:

50 0 Mehr zum Thema Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2021