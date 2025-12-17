PS5-Remake eines Meisterwerks: Eines der besten PlayStation-Spiele überhaupt gibt’s jetzt in der Neuauflage im Top-Angebot!

Nur noch für kurze Zeit könnt ihr euch eines der besten PlayStation-Spiele aller Zeiten im PS5-Remake zum Top-Preis sichern!

Gerade könnt ihr euch eines der besten PlayStation-Actionspiele aller Zeiten zum Top-Preis sichern: Bei MediaMarkt bekommt ihr die grafisch eindrucksvolle PS5-Neuauflage des Klassikers jetzt 56 Prozent günstiger im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store. Das Angebot gilt allerdings nur noch bis morgen, euch bleibt also nicht mehr lange Zeit. Hier findet ihr den Deal:

Übrigens gibt es das PS5-Spiel theoretisch auch bei Amazon im Angebot, dort müsst ihr aber eventuell lange auf die Lieferung warten, weil es bereits ausverkauft ist. Bei MediaMarkt ist der Deal Teil eines großen PlayStation Sales, der nur noch bis zum 18. Dezember läuft und durch den ihr auch noch andere PS5-Hits wie Death Stranding 2, Spider-Man 2 und Astro Bot günstig abstauben könnt. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Eines der besten PlayStation-Spiele überhaupt: Was kann das Remake des Klassikers?

11:56 The Last of Us Part 1 - Das Remake ist ein technischer, aber kein spielerischer Meilenstein

Autoplay

Wir sprechen hier von The Last of Us Part I, das anders als die PS4-Version des ursprünglich noch für PS3 erschienenen Actionspiels kein bloßes Remaster, sondern ein richtiges Remake mit neuer technischer Grundlage ist. Dadurch kann es die Power der PS5 richtig ausnutzen und unter anderem mit neuen Licht- und Partikeleffekten sowie mit vielen neuen Details für eine noch dichtere Atmosphäre in der ohnehin schon fesselnden Endzeit-Spielwelt sorgen.

Daneben bekommt ihr natürlich höhere Auflösung und eine flüssigere Framerate geboten, wobei ihr euch zwischen einem Qualitätsmodus mit nativen 4K und einem Performance-Modus mit dynamischer Auflösung zwischen 1440p und 4K bei stabilen 60 fps entscheiden könnt. Obendrauf liefert die Neuauflage noch einige Extras wie einen neuen Permadeath- und einen Speedrun-Modus und unterstützt die neuen DualSense-Features wie adaptive Trigger und haptisches Feedback.

Ansonsten liefert The Last of Us Part I natürlich wieder alle Qualitäten, die schon das Original zu einem der besten PlayStation-Exklusivspiele aller Zeiten gemacht haben. Mit der 14-jährigen Ellie und ihrem erwachsenen Begleiter Joel reist ihr durch die postapokalyptischen USA und erlebt eine ebenso spannende wie emotionale Geschichte, die hervorragend inszeniert wird. Das Gameplay liefert dabei eine kompetente Mischung aus Shooter, Schleichen und Erkundung, wie man sie auch aus Uncharted kennt.