Dieser Handheld hat ein besseres Display als die Switch 2 und ist gerade auch noch günstiger!

Die Nintendo Switch 2 war 2025 eine der erfolgreichsten Konsolen und hat sich millionenfach verkauft. Aber wenn es um die Handheld-Funktion geht, zieht die Switch aus meiner Sicht gegenüber anderen Geräten den Kürzeren. Und zwar sowohl im Bereich der Performance, als auch bei der Qualität des Displays und besonders sticht dabei dieser Handheld heraus, der momentan sogar günstiger ist als die Switch 2.
Zotac Zone: Einer der stärksten Handhelds auf dem Markt
Während das Display Nintendo Switch 2 lediglich einen LCD-Bildschirm vorzuweisen hat, trumpft der Zotac Zone, um den es hier geht, mit einem lupenreinen AMOLED-Display auf. Das bedeutet: Auch wenn Auflösung (Full-HD) und Bildwiederholrate (120 Hz) gleich sind, erwartet euch beim Zotac Zone ein wesentlich besseres Bild. Denn das Display kann Farben und Schwarztöne wesentlich stärker und mit mehr Kontrast darstellen, was sich sehr deutlich auf Qualität des Bildes auswirkt.
Auch was die Steuerung angeht, hat Zotac die Nase vorn: Die Analog-Sticks bieten Hall-Effect, die hinteren Trigger können zwischen analog und digital umgestellt werden und wohl dem präzisesten D-Pad, das ihr an einem Handheld finden könnt. Hinzu kommt außerdem eine ausgezeichnete Ergonomie, sodass auch nach längerem Spielen weder Handgelenke noch Finger weh tun.
Die technischen Spezifikationen des Handhelds
- CPU: AMD Ryzen 7 8840U, Hawk Point, 8 x Zen 4 bis zu 5,1 GHz
- GPU: Radeon 780M, RDNA3-Architektur, 12 CUs
- RAM: 16 GB LPDDR5X-7500
- Display: 7 Zoll, 1920x1080, 120 Hz, 800 Nits, 100 Prozent DCI-P3, 150 Prozent sRGB, HDR
- Speicher: 512 GB SSD (PCIe4, M2. NVMe 2280), microSD-Kartenslot
- Maße: 310 x 135 x 40 mm
- Gewicht: 692 Gramm
- Akku und Laden: 48,5 Wh mit 65 Watt Ladeleistung
- Betriebssystem: Windows 11
- Anschlüsse: 2x USB4
- Joysticks: Hall-Effekt
- Trigger: Mit zwei Stufen und mechanischen Schaltern
- Trackpads: Zwei
- D-Pad: Mit mechanischen Schaltern
Das aktuelle Handheld-Angebot ist fast nicht zu schlagen
Technisch und vom Display her ist der Zotac Zone der Nintendo Switch 2 also weit überlegen. Wem Mario Kart World, Donkey Kong – Bananza und andere Exklusiv-Titel von Nintendo also nicht so wichtig sind, und hauptsächlich unterwegs zocken möchte, für den gibt es eigentlich keinen Grund, nicht zum Zotac Zone zu greifen. Das gilt besonders jetzt, denn aktuell bekommt ihr den Handheld für nahezu lächerliche 444€. Das ist ein unfassbar günstiger Preis. Zum Vergleich: Die Nintendo Switch 2 kostet nach wie vor 459€.