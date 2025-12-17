Das sind meine Brettspiel-Tipps für die Feiertage unter 20€

Diese Spiele begeistern jeden und kosten nicht mal 20 Euro.

Tick, Tack, Tick, Tack ... die Feiertage rücken immer näher und euch fehlt noch ein Geschenk oder wollt das langweilige Essen bei der Familie etwas aufpeppen? Dann habe ich jetzt vier Brettspiel-Tipps für euch, die richtig Spaß machen und dabei sehr wenig kosten. Und das Beste: Wenn ihr die Spiele jetzt bestellt, kommen sie immer noch pünktlich zum Fest bei euch an.

Mein persönliches Brettspiel-Highlight des Jahres

Flip 7 kam völlig aus dem Nichts und hat mich direkt nach der ersten Spielrunde so überzeugt, dass ich es mir direkt am nächsten Tag selbst gekauft habe. Und auch viele Freunde, mit denen ich das Spiel gespielt habe, haben inzwischen selbst zugeschlagen. Zwischenzeitlich war das Spiel sogar komplett ausverkauft und nur noch zu teuren Preisen auf Ebay zu bekommen. Doch mittlerweile wurde nachgelegt und ihr bekommt es zum normalen Preis auf Amazon.

Das Spielprinzip ist dabei sehr simpel: Ihr deckt reihum immer eine Karte vom Stapel auf. Dieser enthält Karten mit den Nummer 12-1 und ein paar Spezialkarten. Jede Karte kommt so oft vor, wie ihre Zahl angibt, also die 12 zwölfmal, die 11 elfmal und so weiter. Sobald ihr eine Zahl aufdeckt, die ihr bereits habt, scheidet ihr aus der Runde aus und bekommt keine Punkte. In jeder Runde könnt ihr eine weitere Karte aufdecken, oder aussteigen, um eure Punkte in Sicherheit zu bringen. Wer als erstes 200 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel.

Ein Spieleabend ohne Flip 7 ist für mich mittlerweile unvorstellbar.

Das simple Prinzip verstehen auch Leute, die sonst nie Brettspiele spielen und bringt Stunden voller Spielspaß. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr Flip 7 mit bis zu 18 Leuten gleichzeitig spielen könnt, was es auch für die Familienfeier interessant macht. Ihr könnt die Spieleranzahl sogar noch weiter erhöhen, wenn ihr zwei Kartenspiele zusammenmischt.

So habt ihr Poker definitiv noch nie gespielt

Wer sich beim Spielprinzip von Flip 7 an Blackjack erinnert gefühlt hat, der liegt goldrichtig und deswegen machen wir direkt weiter mit einer weiteren Variante eines sehr bekannten Kartenspiels. In the Gang spielt ihr nämlich Poker, aber nicht gegeneinander, sondern gemeinschaftlich. Das funktioniert besser, als ihr vermutlich gerade denkt.

The Gang zeigt, wie man ein altes Spiel auf völlig neue Art entdecken kann.

Gespielt wird in der Texas Hold `Em-Variante. Heißt: jeder Spieler bekommt verdeckt zwei Handkarten. Dann werden nacheinander erst drei, dann eine und zum Schluss noch eine fünfte Karte offen in die Mitte gespielt. Diese Karten gelten für alle Spieler. Bei the Gang müsst ihr nun eure Blätter der Stärke nach ordnen und das ohne dabei offen über die Handkarten zu sprechen.

Schafft ihr es dreimal, euch richtig zu sortieren, gewinnt ihr das Spiel. Für mehr Abwechslung kommen noch Spezialkarten hinzu, die den Ablauf des Spiels verändern oder die Spieler mit Spezialfähigkeiten ausstatten.

Tag Team: Street Fighter, aber als Brettspiel

Tag Team bietet zahllose Kombinationsmöglichkeiten.

Wer es nicht kooperativ mag, der hat mit Tag Team ein exzellentes Duell-Spiel vor sich. Jeder Spieler wählt aus den 12 enthaltenen Kämpfern zwei aus und stellt damit sein Team zusammen. Jeder dieser 12 spielt sich unterschiedlich und hat eigene Besonderheiten und Spezialkräfte. Von einem Berserker, der sich in einen Bären verwandeln kann, bis hin zu einer Piratenkapitänin, deren Attacken stärker werden, je mehr Schiffe sie kontrolliert, ist alles dabei. So könnt ihr 66 einzigartige Teams zusammenstellen und euch damit Duellen stellen.

Die Kämpfe werden mithilfe eines Kartendecks geführt. Jeder Kämpfer hat ein eigenes Deck und nach jeder Kampfrunde wählt jeder Spieler eine neue Karte für sein Deck. Die Decks werden dabei nie gemischt, sodass ihr stets darauf achten müsst, an welche Stelle des Decks ihr welche Karte packt. Timing ist alles!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zwar ist Tag Team ein reines Zwei-Personen-Spiel, aber trotzdem könnt ihr es auch mit mehr Personen spielen. Denn ihr könnt mehrere Runde gleichzeitig spielen. Da jeder Kämpfer seine eigenen Karten und Materialien hat, könnt ihr theoretisch bis zu sechst in einzelnen Duellen gegeneinander antreten. So könnt ihr eure eigenen Turniere veranstalten. Und wenn das Turnier größer werden soll, könnt ihr euch die Box auch einfach ein zweites Mal kaufen.

Ein Spiel für wahre Kenner: die weiße Burg

Bisher waren die Empfehlungen eher seichte Kost, die zwar Spaß macht, aber erfahrene Brettspielende nur noch bedingt herausfordert. Weretwas Anspruchsvolleres sucht, der sollte sich die weiße Burg mal etwas genauer ansehen. Denn in der verhältnismäßig kleinen Box steckt nicht nur extrem hochwertiges Spielmaterial aus Holz, sondern auch eine Menge Taktik und Strategie.

Die Illustrationen des Spielbretts wirken sehr stilecht.

Dabei ist die Mechanik eigentlich sehr simpel: Jeder Spieler platziert abwechselnd einen Würfel auf einem freien Platz in der Burg. Jeder Platz erlaubt es dem Spieler dann, unterschiedliche Aktionen durchzuführen und Ressourcen zu erhalten. So können verschiedene Arbeiter aufgestellt werden, die einem mehr Punkte und andere Vorteile bringen, Siegpunkte erlangt, oder die eigene Ressourcenproduktion angekurbelt werden.

Der Kniff dabei: Welche Effekte die einzelnen Felder, auf die man seine Würfel legt, genau haben, ändern sich während des Spiels. So entsteht ein enormer Wiederspielwert und der Ansporn, seine Strategien noch besser anzupassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Für die weiße Burg gibt es auch eine Erweiterung, die ebenfalls knapp 20 Euro kostet. Diese erweitert den Spielplan um einen Teich und ein Teehaus, das euch mehr Aktionen zur Verfügung stellt und Geishas als neue Form der Arbeiter einführt. Wer ein Spiel für zwei Personen sucht, kann sich außerdem die weiße Burg – das Duell zulegen. Diese Variante optimiert das Spiel speziell für das Spiel zu zweit und kostet momentan ein bisschen über 20 €, ich wollte die Variante aber trotzdem nicht unerwähnt lassen.