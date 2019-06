Das Rollenspiel The Outer Worlds ist das neue Werk der Macher von Fallout: New Vegas. Auf der E3 2019 hat Microsoft einen neuen Trailer veröffentlicht. Der verrät den Release-Termin und ein paar weitere Details.

Outer Worlds erscheint noch 2019!

The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober 2019 und kann ab sofort vorbestellt werden!

Außerdem ist das Spiel Teil des Game Pass-Abos von Microsoft. Wenn ihr Mitglied seid, könnt ihr also direkt zum Release loslegen und die Open World erkunden.

The Outer Worlds orientiert sich spielerisch an Fallout: New Vegas. Viele Entscheidungen, Diplomatie, Kampf und Erkundung im Weltall! Inhaltlich hängen die Spiele jedoch nicht zusammen. Das RPG ist Singleplayer-Only und hat keine Mikrotransaktionen oder Multiplayer-Komponenten.

The Outer Worlds erscheint am 25.10.2019 für PS4 und Xbox One.