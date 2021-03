Outriders: Alle Infos zum Preload und zu den Launch-Uhrzeiten

Outriders erscheint nächste Woche Donnerstag, am 1. April. Es dauert also keine ganze Woche mehr, bis ihr damit loslegen könnt, im Koop die unbekannte Welt des Third Person-Shooters unsicher zu machen. Der Preload ist zumindest auf Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X auch schon gestartet, PlayStation-Besitzer:innen müssen sich noch ein bisschen länger gedulden, bevor sie den Download anwerfen können.

Outriders-Preload auf Xbox bereits gestartet, PS4 & PS5 kommen 48h vor Launch dran

Wann startet der Preload? Wie das Outriders-Entwicklerstudio auf Reddit verrät, stehen jetzt die Preload-Zeiten fest. Hier findet ihr die Termine für PS4, PS5 und Xbox One/Series X im Überblick.

Xbox : Der Preload ist schon gestartet

: Der Preload ist schon gestartet PlayStation -Plattformen: Preload steht jeweils 48 Stunden vor Launch zur Verfügung (also spätestens am 30. März)

-Plattformen: Preload steht jeweils 48 Stunden vor Launch zur Verfügung (also spätestens am 30. März) PC auf Steam: Ob ein Preload stattfindet, steht noch nicht fest.

Ob ein Preload stattfindet, steht noch nicht fest. PC Epic Games Store: Preload leider nicht möglich.

Wann kann ich Outriders spielen? Die genauen Launch-Zeiten unterscheiden sich zumindest ein bisschen untereinander. Aber bei den Konsolen geht es jeweils nachts um Mitternacht los. Das heißt, dass ihr auf PS4, PS5, Xbox Series S und Xbox Series X sowie Xbox One in der Nacht von Mittwoch, 31. März auf Donnerstag, 1. April bereits um 0 Uhr loslegen könnt.

Auf dem PC und über Stadia geht Outriders am 1. April um 17 Uhr Mitteleuropäischer Zeit online. Ihr könnt hier einen Countdown sehen, der euch anzeigen sollte, wie lange ihr noch warten müsst.

Darum geht's in Outriders:

Outriders ist im Game Pass: Wie so viele andere Titel landet Outriders direkt zur Veröffentlichung auch mit in Microsofts kostenpflichtigem Spiele-Abo, dem Game Pass. Habt ihr ein entsprechendes Abo, müsst ihr euch den neuen Shooter also nicht noch einmal extra kaufen. Überlegt ihr noch, könnt ihr auch einfach die kostenlose Outriders-Demo ausprobieren.

Freut ihr euch auf Outriders? Auf welcher Plattform spielt ihr und nutzt ihr Preload-Möglichkeiten?