Outriders: Waffen/Rüstung verbessern, zerlegen und leveln | Crafting-Guide

Um in Outriders mit eurer Konkurrenz mithalten zu können und sich den schweren Herausforderungen im Endgame stellen zu können, darf es an guter Ausrüstung nicht fehlen. Wie ihr die Funktion zur Verbesserung von Waffen und Rüstungen freischalten könnt und welche Verbesserung-Möglichkeiten euch zur Verfügung stehen, könnt ihr im GamePro-Guide nachlesen.

Inhaltsverzeichnis:

Waffen und Rüstung in Outriders aufwerten - so schaltet ihr die Upgrade-Option frei

Um eure Waffen und Rüstung zu verbessern, müsst ihr Dr. Zahedi freischalten.

So geht's: Nach nur wenigen Spielstunden erhaltet ihr eine Rettungsmission, in der ihr in First City Dr. Zahedi retten und seinen Koffer bergen müsst. Habt ihr beides erledigt, schaltet ihr automatisch die Funktion frei, mit der ihr euren gewonnenen Loot verbessern könnt.

Die Mission zur Rettung von Dr. Zahedi erhaltet ihr automatisch im Laufe der Geschichte.

Ihr müsst also keine zusätzliche Nebenquest annehmen, damit ihr die Verbesserungsmöglichkeit freischaltet. Nachdem ihr den ECA-Wissenschaftler gerettet habt, findet ihr ihn in eurem Lager. Auf der Minimap wird er mit einem Schraubendreher und einem Schaubschlüssel gekennzeichnet.

Seltenheit von Waffen und Ausrüstung verbessern

Wenn ihr die Seltenheit eurer Ausrüstung verbessert, steigen die primären Parameter des jeweiligen Gegenstands. Bei Waffen steigt somit die Waffenstärke, während bei Rüstungsteilen die Rüstung verbessert wird.

Es gibt folgende fünf Seltenheitsstufen:

Gewöhnlich (grau hinterlegt)

(grau hinterlegt) Ungewöhnlich (grün hinterlegt)

(grün hinterlegt) Selten (blau hinterlegt)

(blau hinterlegt) Episch (violett hinterlegt)

(violett hinterlegt) Legendär (gelb hinterlegt)

Legendäre Ausrüstung muss gefarmt werden: Für die Verbesserung der Seltenheit könnt ihr allerdings nur ungewöhnliche oder seltene Gegenstände nutzen. Das bedeutet, dass ihr legendäre Ausrüstung nicht über Dr. Zahedi erhalten, sondern nur farmen könnt.

Das Verbessern ungewöhnlicher Items kostet euch lediglich etwas Leder bzw. Eisen. Eisen erhaltet ihr von Eisenadern, Leder von besiegten Gegnern oder beim Zerlegen von Rüstung. Für seltene Gegenstände benötigt ihr schon Titan. Das erhaltet ihr nur, wenn ihr starke Gegner besiegt und epische bzw. legendäre Ausrüstung zerlegt.

Attribute von Waffen und Ausrüstung erhöhen

Die Attribute sind die sekundären Parameter eurer Ausrüstung, die unterhalb des Rüstungs- bzw. Waffenstärkewertes zu finden sind. Diese könnt ihr mithilfe von Splittern verbessern, die ihr nur durch das Zerlegen von Gegenständen erhalten könnt.

Beachtet: Es gibt verschiedene Splitterarten, die durch das Splittersymbol angezeigt werden. Mithilfe von Anomaliekraft-Splittern könnt ihr beispielsweise nur dieses Attribut verbessern und nicht die Abklingzeit-Reduktion. Bereits verwendete Splitter können bei der Zerlegung der Ausrüstung teilweise zurückgewonnen werden.

Ausrüstung/Waffen zerlegen und mit Waffenteilen modifizieren

In unserem Guide mit den 10 wichtigsten Outriders-Tipps haben wir euch bereits vorgeschlagen, dass ihr eure Ausrüstung lieber zerlegen solltet, anstatt sie zu verkaufen.

Was bringt das Zerlegen? Zerlegt ihr seltene, epische oder legendäre Ausrüstung, schaltet ihr die darin verbauten Mods frei.

So benutzt ihr Mods/Waffenteile: Alle auf diese Weise gesammelten Mods können in anderen Ausrüstungsgegenständen verbaut werden. Dabei wird die aktuelle Mod gegen die gewünschte ausgetauscht. Es ist nicht möglich, den Effekt einer Mod durch den Einbau von zwei gleichen Mods derselben Art zu steigern.

Bei epischen oder legendären Ausrüstungsgegenständen müsst ihr euch entscheiden, welche der beiden Mods ihr austauschen wollt. Nachdem ihr eine der beiden Mods ausgetauscht habt, wird die andere automatisch für den Austausch gesperrt.

Als Ressource kostet euch der Modaustausch nur Leder oder Eisen. Ihr müsst also nicht die selteneren Splitter oder das Titan opfern, um die Mods zu tauschen. Je höher der Rang der Mod ist, die ihr einbauen wollt, desto höher sind die Kosten an Eisen und Leder. Rang 3-Mods könnt ihr nur von legendären Waffen erhalten.

Woran sehe ich, dass ich eine Mod schon habe? Ein Würfel in der oberen rechten Ecke zeigt euch an, ob sich die Mod schon in eurem Besitz befindet. Solche Waffen müsst ihr auch nicht mehr zerlegen, um die Mod zu erhalten.

Variante austauschen

Diese Option steht nur für Waffen zur Verfügung. Hiermit ändert ihr die Variante eurer Waffe innerhalb des Waffentyps. Diese Änderungen wirken sich auf das Verhalten der Waffen deutlich aus und die Parameter Stabilität, Präzision und Reichweite verändern sich.

Leichte Maschinengewehre können beispielsweise mit einem 120er Magazin ausgestattet werden, doch mit dem größeren Magazin bewegt ihr euch langsamer. Bei Sturmgewehren könnt ihr beispielsweise ein Visier mit Zoomfunktion oder einen Feuerstoß-Modus erhalten.

Stufenaufstieg - So levelt ihr Ausrüstung und Waffen

Erhöht ihr die Stufe eines Gegenstands, verbessert ihr den primären Parameter (Waffenstärke und Rüstung) und würfelt die Attributswerte neu aus. Es könnte also passieren, dass sich die primären Parameter zwar verbessern, die sekundären aber gleichbleiben. Ihr könnt die Stufe nur bis zum Level eures Charakters erhöhen.

Für seltene Items benötigt ihr Leder oder Eisen, bei epischen und legendären Gegenständen wird das seltenere Titan benötigt.

Schwerwiegender Inventar-Bug

Allerdings müsst ihr momentan aufpassen, dass ihr in Expeditionsmissionen in anderen Lobbys nicht zu schnell aus dem Spiel fliegt. Ansonsten kann es passieren, dass euer gesamter Loot gelöscht wird und eure individuellen Waffen plötzlich der Löschung zum Opfer fallen.

Was für schicke Schmuckstücke habt ihr bereits durch das Verbessern der Ausrüstung herstellen können?