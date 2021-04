Outriders: Ihr habt eure Lieblings-Klasse gewählt & das ist das Ergebnis

Im Shooter Outriders von Square und People Can Fly habt ihr die Auswahl zwischen vier Klassen. Technomant, Pyromant, Verwüster und Assassine haben jeweils unterschiedliche Ausrichtungen und Fähigkeiten, recht früh im Spiel müsst ihr euch für eine dieser Klassen entscheiden.

Doch welche Klasse ist die beste bzw. euer Favorit? Diese Frage hatten wir euch vor einer knappen Woche gestellt und wollten von euch wissen, mit welcher Klasse ihr am liebsten spielt oder zurechtkommt. Hier präsentieren wir euch jetzt ein vorläufiges Endergebnis.

Ein ausgewogenes Ergebnis

Techomant 1288 Stimmen

1288 Stimmen Assassine: 1225 Stimmen

1225 Stimmen Pyromant: 1046 Stimmen

1046 Stimmen Verwüster: 886 Stimmen

4445 Stimmen*

*abgerufen am 13. April

Und die Abstimmung zeigt, dass es keinen wirklich großen Favoriten gibt. Im Gegenteil, die Klassen halten sich stimmtechnisch ziemlich die Waage, lediglich der Verwüster ist mit 886 Stimmen etwas abgeschlagen. Dass die Stimmen so ausgewogen verteilt sind, könnte dafür sprechen, dass People Can Fly die Balance der Klassen gelungen ist. Dass der Technomant ganz oben ist, verwundert zudem nicht wirklich, schließlich sind viele Spieler:innen in Outriders auch solo unterwegs und der Technomant stellte sich dort für viele als die beste Klasse heraus - zumindest vor dem kürzlichen Nerf.

Stimmen aus der GamePro-Community

In der Umfrage hatten wir darum gebeten, nicht nur abzustimmen, sondern auch zu begründen, warum euch welche Klasse so gut gefällt. Hier sind ein paar ausgewählte Kommentare:

Arakuz83 : "Techno, der ist so schön vielseitig...einfrieren, wegballern, bisschen snipern, mit dem Raketenwerfer abdrehen und dann Pestkugeln. Geiles Gefühl! [...]"

: "Techno, der ist so schön vielseitig...einfrieren, wegballern, bisschen snipern, mit dem Raketenwerfer abdrehen und dann Pestkugeln. Geiles Gefühl! [...]" Christian9500 : "Mir persönlich gefällt der Trickster am besten, an zweiter Stelle steht bei mir der Pyromancer"

: "Mir persönlich gefällt der Trickster am besten, an zweiter Stelle steht bei mir der Pyromancer" Dorument : "Ich fege mit einem Verwüster nur so durch die Reigen meiner Feinde und lass die Erde erzittern [...]"

: "Ich fege mit einem Verwüster nur so durch die Reigen meiner Feinde und lass die Erde erzittern [...]" George51: Ich habe mich für den Technomant entschieden. Mit den verschiedenen Gadgets wie z.B. dem Raketenwerfer oder den Geschützen, komme ich auch mit größeren Gegnermengen gut klar.[...]"

Outriders ist seit Anfang April für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich.