Umfrage: Welche Outriders-Klasse ist die beste?

Outriders ist aktuell, auch dank Release im Xbox Game Pass, das Spiel der Stunde. Zum Start vergangene Woche und auch über das Oster-Wochenende war der Andrang auf die Server sogar so stark, dass es nach wie vor noch große Probleme beim Login und Spielen gibt. Crossplay wurde sogar vorübergehend deaktiviert. Hat man es aber erst auf den Planeten Enoch geschafft, erwartet Spieler:innen ein durchaus kurzweiliger Loot-Shooter, der Futter für alle jene ist, die mehr von Games wie Gears of War oder Destiny 2 wollen.

Die vier Klassen von Outriders

Nach dem Prolog stellt euch der Third-Person-Shooter vor eine schwere Wahl, beziehungsweise lässt euch aus insgesamt vier Klassen wählen: Technomant, Pyromant, Verwüster und Assassine. Hier eine kurze Übersicht, für was die Klassen stehen:

Technomant: Fernkampf- und Support-Klasse, die Gadgets wie den Raketenwerfer, Geschütze und Granaten nutzt.

Pyromant: Feuermagie-Klasse, die sich gut gegen Massen von Gegnern eignet.

Verwüster: Die typische Tank-Klasse, welche sich an vorderster Front ins Kampfgetümmel stürzt und zudem die Gravitation kontrolliert.

Assassine: Rein ins Getümmel, Schaden anrichten, raus aus dem Getümmel. Zudem kann die Klasse Raum und Zeit manipulieren.

Welche Outriders-Klasse ist die beste?

Uns interessiert daher, für welche Klasse ihr euch entschieden habt und welche aus eurer Sicht die beste ist. Dabei kommt es nicht darauf an, dass ihr das Spiel schon bis ins Endgame gespielt habt oder welche unter Berücksichtigung zahlreicher Parameter faktisch die Beste ist (falls das überhaupt zutrifft). Wir wollen stattdessen von euch wissen, mit welcher Klasse ihr am besten zurechtkommt und mit welcher ihr am meisten Spaß habt.

Nehmt liebend gern an unserer Umfrage teil und/oder schreibt eure Meinung in den Kommentarbereich.

Wie ihr das von uns gewohnt seid, werden wir die Umfrage in wenigen Tagen auswerten und dabei das Stimmungsbild der GamePro-Community mit einbeziehen. Für eine gehaltvolle Auswertung würden wir uns daher sehr freuen, wenn ihr die Gründe für eure Wahl kurz in Worte fasst.

Wir sind jedenfalls sehr gespannt, welche Klasse bei euch das Rennen macht.