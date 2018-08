Overkill's The Walking Dead - Release für PS4 & Xbox One auf 2019 verschoben

Die PS4- und Xbox One-Versionen des Shooters Overkill's The Walking Dead erscheinen später als geplant. Das gab Publisher Starbreeze jetzt bekannt. Ursprünglich sollten die Konsolenversionen zusammen mit der PC-Fassung am 8. November 2018 erscheinen.

Der Release der PC-Version wird weiterhin an diesem Datum erfolgen, die Konsolenfassungen dagegen wurden nun um drei Monate auf den 8. Februar 2019 verschoben.

Darum geht es in Overkill's The Walking Dead

In Overkill's The Walking Dead treten bis zu vier Spieler im Koop in einem Endzeit-Zombie-Szenario gegen Horden von Untoten an, jeder wählbare Charakter hat dabei eine eigene Hintergrundgeschichte und besondere Fähigkeiten.

Das Spiel basiert auf Robert Kirkman berühmter Comic-Reihe, die auch bereits eine Serien-Adaption bekam.